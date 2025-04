Algunos libros que te hacen viajar sin moverte del sofá (y no son guías de viaje)

Nos encanta viajar… pero no podemos hacerlo tanto como quisiéramos porque nos falta tiempo y a veces también presupuesto, ahora bien, hay maneras de viajar que están a nuestro alcance en cualquier momento: internet es un gran aliado, no digamos ya las gafas de realidad virtual pero hoy, siendo como es el Día del Libro, vamos quedarnos con un modo más clásico de viajar: leyendo. Porque sí, viajar leyendo es posible y no hablamos de leer guías de viajes sino auténticos libros de viajes que fueron escritos precisamente con este fin, hacernos viajar sin necesidad de viajar físicamente.

La Odisea de Homero

Murallas de Troya | Imagen de CherryX, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Empezamos por La Odisea y no solo porque sea un gran clásico universal sino porque, además, está de absoluta actualidad dado que Chistopher Nolan está trabajando en su adaptación cinematográfica. Es un viaje épico y mágico que transcurre por el Mediterráneo ¿quién no querría vivirlo?.

¿Por dónde transcurre exactamente (o más o menos exactamente) La Odisea? El viaje empieza en Troya, en Turquía y termina en Ítaca (la Grecia occidental) pasando por Ismaros (Tracia), Sicilia, Cerdeña, Córcega, Islas del Tirreno, Capri, el Estrecho de Mesina, Gozo y Cofre entre otros lugares.

Los viajes de Marco Polo

Puente de Marco Polo en las afueras de Beijing | Pixabay

Es sin duda otro clásico que empieza en el Mediterráneo porque de ahí era originario Marco Polo, y nos lleva hasta la Asia del S.XIII a través de la Ruta de la Seda.

Marco Polo sale y regresa a Venecia, su ciudad natal pasando por Acre, en Israel, Bagdad, Ormuz y Afganistán llegando a Xinjiang, desde donde sigue por la Ruta de la Seda; llega a Shangdu, después a Beijing, Hangzhou, al Tíbet e incluso a Birmania y Vietnam; ya de regreso pasó por Sumatra, Sri Lanka, India y Ormuz.

Siete años en el Tíbet de Heinrich Harrer

Tíbet | Pixabay

La historia que aquí se cuenta es real y narra la huida del alpinista austríaco Heinrich Harrer desde la India hasta Lhasa, capital del Tíbet y su encuentro y amistad con el joven Dalai Lama.

La historia comienza con Harrer formando parte de una expedición para escalar el Nanga Parbat, en el Himalaya pero estalla la II Guerra Mundial y da con sus huesos en un campo de prisioneros en Dehradun, en la India, del que escapa; cruza el Himalaya a pie pasando por Ladakh y Zanskar hasta llegar ilegalmente al Tíbet, se mueve por aldeas remotas de la zona como la de Shigatse y llega a Lhasa y acaba convirtiéndose en autos del joven Dalai Lama que era entonces adolescente. Harrer huye del Tíbet tras la invasión china en 1950.

Atlas | Pixabay

¿Echas de menos La vuelta al mundo en 80 días, Las aventuras de Huckleberry Finn, En los mares del sur, El corazón de las tinieblas o En el camino? No nos hemos vuelto locos… sabemos que son magníficas opciones para viajar desde el sofá y por eso te hablamos de ellos aquí; sumados a los que te recomendamos en esta noticia queda claro que hay libros viajeros para todos y que quien no viaja, literariamente hablando, es porque no quiere… ¿tú quieres? ¡Nosotros también!.