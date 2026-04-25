Walpurgis, el 30 de abril Alemania celebra la noche de las brujas

La noche de Walpurgis, que es la que nos lleva del 30 de abril al 1 de mayo, no pocos lugares de Europa celebran una fiesta tradicional y emblemática cuyo origen es tanto pagano como cristiano, está unido al folklore popular que tiene que ver con las brujas y es a día de hoy y por encima de todo, una fiesta popular.

Para ahondar en el origen de esta fiesta hay que viajar hasta el centro y el norte de Europa, hacia sus tradicionales fiestas de primavera previas a la cristianización del continente; estas fiestas paganas servían para dar la bienvenida al buen tiempo y la primavera y conjuraban a los buenos espíritus frente a los malos para asegurar las buenas cosechas; ya entonces las grandes hogueras eran el centro de la celebración.

Más tarde, tras la cristianización de Europa, esta fiesta no solo se mantuvo sino que también paso a ser una fiesta cristiana en honor a Santa Walpurga (de ahí su nombre…), una monja y misionera inglesa muy venerada en Alemania; de ahí también que sea precisamente en Alemania, aunque no solo, donde más y mejor se celebre Walpurgis.

Hoguera. Walpurgis | Pixabay

Para vivir Walpurgis puedes viajar a Noruega, en particular a Skansen o Estocolmo y disfrutar de un Walpurgis escandinavo clásico; si prefieres una fiesta urbana y multitudinaria te gustarán más vivir Walpurgis en Helsinki y si lo que buscas es una fiesta tan tradicional como universitaria, Uppsala es tu destino, ahora bien, si lo que quieres es disfrutar del Walpurgis más auténtico y tradicional, el más mítico y folklórico, tendrás que poner rumbo a Alemania, hacia los Montes de Harz.

La de esta zona de Alemania es la celebración de Walpurgis más legendaria de cuantas tienen lugar en el viejo continente y es que, según el folklore alemán, era precisamente aquí donde se reunían las brujas la noche del 30 de abril y donde, todavía a día de hoy, se celebra a Santa Walpurga el 1 de mayo; en cuanto aterrices aquí entenderás por qué se dice que Walpurgis es el Halloween primaveral de Europa y es que abundan por las calles las personas disfrazadas de brujas, demonios u otras criaturas fantásticas; se encienden enormes hogueras al caer la noche y se desarrollan diferentes eventos de teatro callejero y ambiente medieval y fantástico, también procesiones.

Brujas. Walpurgis | Pixabay

Además el fuego y los disfraces como elementos centrales de la fiesta, no faltan estos días los mercados, conciertos, celebraciones en las plazas de los pueblos de la zona… Además se hacen sonar campanas, cencerros y otros utensilios metálicos que, como el fuego, tienen la finalidad de alejar y quemar los malos espíritus para dejar paso a los buenos.

¿Y por qué es precisamente aquí, en Harz, donde más se celebra Walpurgis? Lo cierto es que la razón es más legendaria que real: no hay evidencia de que aquí hubiera reuniones de brujas, lo que sí había era un rico folklore popular y legendario que nacía del ambiente misterioso que la niebla y las nubes bajas dan a estas montañas; además, por si las leyendas populares no fueran suficiente, Goethe incluyó la escena de un aquelarre en en Brocken en su obra Fausto y convirtió ya para siempre a la montaña de Brocken en la montaña de las brujas.

Brujas. Walpurgis | Pixabay

Un detalle interesante y poco conocido: aunque cuando pensamos en procesos de brujería solemos pensar en mujeres, la Inquisición y las brujas de Salem (no necesariamente por ese orden…) lo cierto es que alrededor del 20 o 25% de los ejecutados por brujería fueron hombres y no fue ni en España ni la Inquisición la responsable de las mayores ejecuciones de brujas, es más, España tuvo muy pocos procesos por brujería, y muchas menos ejecuciones, que el resto de Europa; ¿sabes qué zona de Europa lidera, con mucha diferencia sobre las demás, las ejecuciones por brujería entre los siglos XV y XVIII? El Sacro Imperio Romano Germánico con Alemania como epicentro y sus zonas vecinas, hablamos de entre 20 y 25 mil supuestas brujas ajusticiadas… Quizá por eso, porque Alemania tiene una intensa relación con las brujas y la brujería, aquí se celebra Walpurgis más y mejor que cualquier otro lugar de Europa.