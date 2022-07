¿Sabes dónde puedes recorrer la ruta más baja del mundo?

La ruta más baja del mundo es el nuevo modo de conocer el mar Muerto que nos proponen desde Turismo de Israel ¿en qué consiste? en acercarnos a la eque es la zona más baja del planeta de la mano de sus gentes y de actividades y oficios típicos de esta zona del mundo. Lo más interesante es que no se trata de una ruta cerrada y lista para ser recorrida sino que tú mismo podrás crear tu ruta en función del tipo de viaje que quieras disfrutar (no es lo mismo viajar solo, con amigos o en pareja que hacerlo con niños, por ejemplo) ¿cómo crearás tu ruta? No tienes más que entrar en la web deadsea.co.il y descubrir la gran oferta turística de la zona que han creado sus residentes.

Mar Muerto | Imagen de Itamar Grinberg, cortesía de Turismo de Israel

Los habitantes de la zona del mar Muerto que trabajan en este proyecto son popularmente conocidos como 'embajadores', es gracias a ellos que podrás disfrutar de actividades tan espectaculares y diversas como los paseos en camello, los cursos de cocina del desierte, las catas de vino israelí y por supuesto navegar por el mar Muerto y sus arroyos además de visitar las galerías de diferentes artistas locales.

Son ya más de 30 las experiencais que descubrirás en la ruta más baja del mundo, te desvelamos algunas: disfrutar de una cena preparada por Guy Pestrov (un popular chef que antes de asentarse en Arad viajó por España, Portugal y América Latina); el taller de cerámica que imparte Esti Barak, una artista ceramista que enseña técnicas de fabricación de potes en su taller del desierto; ¿te va el trekking? Asaf Hershting guía varias rutas en plena noche, por el desierto, en espacios sin más luz que la que emana de las estrellas y sin wifi...

Wild Desert Tours | Imagen de Shlomi Fishman, cortesía de Turismo de Israel

Y no creas que eso es todo, hay más ¿eres un amante de la vida wellness? Descubrirás interesantes remedios naturales en la rebotica de Yonat en Moshav Har Amasa (no se te ocurra marcharte sin llevarte al menos uno de sus jabones naturales). Un detalle interesante: puedes organizar tu viaje como si de una ruta de peregrinos se tratara, cada embajador te sellará el pasaporte que te entregará el primero de ellos y guardarás así un recuerdo físico, además de emocional, de tu visita a la ruta más baja del mundo, el mar Muerto.

...

También te puede interesar...

Dos playas de España entre las más populares del mundo según Instagram