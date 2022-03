Netanya, uno de los secretos a voces de Israel

Cuando pensamos en Israel como destino turístico solemos pensar en Jerusalén y sus históricos lugares de culto y en Tel Aviv que es probablemente la ciudad más moderna del país, famosa por sus celebraciones del día del Orgullo; pero lo cierto es que Israel guarda más rincones visitables, no solo Jerusalen y Tel Aviv, Netanya es uno de ellos.

Netanya cumplirá 100 años en 1929 y si bien no se puede decir que sea una ciudad desconocida, tiene menos fama de la que probablemente merece y por eso, si vas a viajar a Tel Aviv, te alegrarás de reservar uno o incluso dos días para conocer también Netanya porque se trata de una localidad muy curiosa que cuenta con una reserva de iris (una flor de la familia de los lirios) y un estanque urbano que se regula según el clima; ofrece además playas muy disfrutables en verano y más atractivos y entretenimientos de los que puedas imaginar pero... ¿cuáles son las visitas obligadas para cualquier viajero que viaje a Netanya por primera vez?

El Estanque de Invierno

Las lluvias el invierno fluyen hacia este estanque y se llena regalando a sus vistantes una estampa de gran belleza especialemnte desde se plantaron a su alrededor más de 100 árboles de eucalipto hace ya más de un siglo; su belleza es tal que se ha convertido en lugar muy frecuentado tanto por pintores como por fotógrafos en primavera, la época del año en el que luce su rostro más bello pues todavía está lleno y la temperatura y la luz acompañan.

Reserva de Iris | Imagen cortesía de Turismo de Israel

La Reserva de Iris

Es un lugar inesperado en Israel y descubrirlo es todo un placer; se trata de una reserva abierta al publico en la que crecen especies poco comunes como el lírio carmesí; te recomendamos que hagas uso y disfrute de la visita guiada para descubrir la reserva en todos sus detalles y secretos aunque, ciertamente, la idea de perderte en el kilómetro y medio de senderos de esta reserva esta tentadora (sobre todo porque son senderos debidamente señalizados e incluyen letreros explicativos acerca de las flores de cada zona).

Plaza Atzmaut | Imagen cortesía de Turismo de Israel

La Plaza Atzmaut

¿Eres un amante de la tecnología? Esta es tu plaza, es el espacio más tecnológico de Netanya, ofrece aplicaiones móviles para juegos interactivos, organiza un evento audiovisual multisistémico combinando pantallas led, pantallas de agua, transmisión en vivo d eeventos y eventos o juegos de agua en la fuente del centro de la plaza.

Planetanya | Imagen cortesía de Turismo de Israel

Planetanya

Es un gran museo de ciencias con planetario incluido; cuenta con un centro de visitantes y se organizan diferentes talleres y eventos; su planetario es muy particular porque, además de ser exactamente eso, un planetario común, cuenta con una habitación y un jardín japonés de modo que no solo descubrirás las lejanas estrellas sino el no mucho más cercano país del sol naciente...