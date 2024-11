¿Sabes dónde están los mejores restaurantes del mundo?

Lo de comerse el mundo, cuando hablamos de viajar, no es un decir: no importa cuán o cuán poco foodie seas, seguro que no dejas pasar la oportunidad de degustar y catar los lugares que visitas ¿quién pasaría por Italia sin disfrutar de un buen plato de pasta o una pizza napolitana? ¿A quién se le ocurriría volar hasta Japón sin visitar alguna que otra izakaya? ¿Y a quién visitar Escocia sin pasar por alguna de sus famosas destilerías de whisky o Burdeos sin visitar alguna bodega? ¿A que en alguna de tus visitas a Londres has disfrutado de un afternoon tea? ¿Y a que no te ocurriría pasar por Nueva York sin degustar su famosa tarta de queso? Así podríamos seguir un rato largo repasando los sabores más característicos de los diferentes lugares del mundo sabiendo, además, que cuanto más foodie seas, más se te iría haciendo la boca agua y más destinos y bocados incluirías en tu lista de viajes pendientes.

París | Pixabay

Pero no vamos a hablar de platos ni bebidas famosas sino de restaurantes, de los mejores restaurantes; ya hemos hablado en alguna ocasión de los lugares que más Estrellas Michelin lucen, lo cual es garantía de alta cocina e innovación gastronómica además de elegancia, pero la Guía Michelin no es un ranking en sí misma sino una selección de restaurantes organizados en tres categorías (tres, dos y una Estrella Michelin), eso sin contar otros reconocimientos como la Estrella Verde Michelin o los Bib Gourmand; en cambio The World’s 50 Best Restaurants es precisamente eso, un ranking de los mejores restaurantes del mundo… ¿sabes dónde están? Es decir ¿sabes qué lugares del mundo tienes que ponerte por destino para comer en los mejores restaurantes del mundo?

Te encantará saber que la fiesta gastronómica de los mejores restaurantes del mundo empieza en España, concretamente en Barcelona, Atxondo y Madrid porque ahí están Disfrutar, Asador Etxebarri y DiverXo que son, respectivamente, el número uno, dos y cuatro de esta lista; ¿y el tres? Para degustar el tercero en discordia tendrás que volar a Parías porque allí está Table by Brujo Verjus.

Madrid | Pixabay

Lima, Nueva York, México City, Copenhague, Bangkok y Buenos Aires son los destinos que completan los 10 lugares que acogen a los 10 mejores restaurantes del mundo (Maido en Lima, Atomix en Nueva York, Quintonil, en México City, Alchemist en Copenhague, Gaggan en Bangkok y Don Julio en Buenos Aires). ¿Más lugares españoles interesantes para los foodies por acoger alguno de los 50 mejores restaurantes del mundo? Los hay: Denia, que es el hogar gastronómico de Quique Dacosta, Getaria donde está Elkano.

Centrándonos en los lugares del mundo en los que están los 10 mejores restaurantes del mundo y dejando a un lado los destinos nacionales, que siempre está a tiro para organizar una escapada, es decir, volviendo a París, Lima, Nueva York, México City, Copenhague, Bangkok y Buenos Aires, hay una información adicional que, estamos seguros, será de tu interés: algunas de estas ciudades no nos ofrecen únicamente la posibilidad de comer o cenar en uno de los mejores restaurantes del mundo sino en más; a continuación te decimos cuáles son.

Copenhague | Pixabay

En París, además de Table by Bruno Verjus, está Septime que ocupa el lugar 11 de la lista, Plénitude el 18 y Arpège el 45; en Lima, además de Maido, está Kjolle que es el decimosexto mejor restaurante del mundo y Mayta que ocupa el puesto 41 de la lista; en México City no solo Quintonil pone la mesa de la alta cocina, también Rosetta que es uno de los 34 mejores restaurantes del mundo; tampoco Gaggan está solo en Bangkok alardeando de alta cocina, también lo hace Sühring y Sorn ocupando los puestos 23 y 38 respectivamente en la lista que nos ocupa.

Hay muchas y diversas maneras de disfrutar del turismo gastronómico, las hay además para todos los bolsillos pero si hablamos de alta cocina solo podemos hablar de tres Estrellas Michelin o, como hemos hecho en este artículo, de los mejores restaurantes del mundo y si eres de los que quiere comerse el mundo como será más que como fue o como es desde un punto de vista tradicional, no encontrarás mejores establecimientos para satisfacer tu innovador gusto gastronómico.

Buenos Aires | Pixabay

¿Y por qué recordamos hoy estos restaurantes y dónde encontrarlos? Porque no solo estamos en una época tan viajera como cualquier otra sino en la época de regalos por excelencia ¿no sería acaso un gran regalo una reserva en alguno de estos restaurantes? (Vuelo y restaurante incluido, puestos a pedir y sabiendo que los reyes son magos…).