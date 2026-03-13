El Algarve portugués anticipa el verano en Semana Santa

El Algarve es uno de los mejores destinos de playa del mundo, por eso su temporada imperdible es la veraniega, ahora bien, esta región portuguesa no es solo su costa sino también su interior y sus tradiciones especialmente en Semana Santa porque aquí se celebran procesiones que recuerdan la pasión y muerte de Jesús desde el año 1789. Además, como sucede en España, la Semana Santa portuguesa tiene sus propios sabores y en el Algarve son a naranja y canela.

Entre las procesiones más populares de la Semana Santa del Algarve está la del Triunfo en Tavira y se celebra el Domingo de Ramos; también la de los paneles de la Santa Casa da Misericordia que tiene lugar en Albufeira y que es, además, una de las más peculiares y representativas del Algarve porque se pueden ver magníficos paneles de azulejo del S.XVIII, se celebra el Jueves Santo y termina en la Iglesia Matriz. ¿Más procesiones? Por supuesto que las hay: la del Santo Entierro de Sao Brás de Alportel o la de Portimao en la noche del Viernes Santo y la procesión de la Resurrección en Tavira el Domingo de Pascua

Además de estas y otras procesiones, la Semana Santa del Algarve tiene dos citas que son casi ineludibles si viajas hasta este lugar portugués en esta época del año: la fiestas de las Antorchas Floridas en Sao Brás de Alportel, y la Madre Soberana en Loulé:

Antorchas Floridas en Sao Brás de Alportel

Antorcha florida | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Sao Brás de Alportel es uno de los secretos mejor guardados del Algarve y la Semana Santa es, probablemente, la mejor época del año para descubrirlo, especialmente si pasas por esta localidad portuguesa el Domingo de Pascua o Resurrección, que es el día d ella Fiesta de las Antorchas Floridas: ese día el pueblo se decora con alfombras de flores y adornos florales; no esperes antorchas porque, aunque dan nombre a la fiesta porque en su origen se encendían, en la actualidad se ha cambiado el fuego por flores y esos palos rematados con flores son portados en la procesión. ¿Y a qué sabe aquí la Semana Santa? a almendras tiernas y almendras de piñón preparadas de forma artesanal en Sao Brás de Alportel desde hace más de un siglo.

Madre Soberana en Loulé

Fiesta Grande de la Madre Soberana en Loulé | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

La Fiesta de la Madre Soberana se celebra en Loulé y es una de las tradiciones más antiguas del sur de Portugal, de hecho atrae a miles de peregrinos cada año: se celebra desde hace más de medio siglo y empieza con la llamada Fiesta Pequeña el Domingo de Resurrección que consiste en acompañar a Nuestra Señora de la Piedad desde su santuario hasta la iglesia de San Francisco; después viene la Fiesta Grande, que este año es el 19 de abril, cuando se traslada a la virgen a su ermita y, por la noche, el cielo de Loulé deslumbra gracias a los fuegos artificiales. Sí, la Semana Santa en Loulé no dura una semana sino dos.

Claro que no todo van a ser procesiones… Cada fiesta tiene su sabor y la Semana Santa en el sur de Portugal es realmente sabrosa, ya hemos mencionado las almendras de Sao Brás de Alportel pero si hay un pueblo para comérselo en el Algarve en Semana Santa ese es, sin duda, Olhao: aquí se prepara el folar, una masa enrollada y caramelizada con sabor a canela, hinojo, naranja y aguardiente que se asa en horno de leña y al modo tradicional. Es verdad que puedes degustar folares y otros bocados dulces y deliciosos en las diferentes ferias que salpican el Algarve durante la Semana Santa pero el lugar exacto para gozar del folar es Olhao, a poco más de media hora de Loulé.