Ruta de verano, mar y desierto por Túnez

Túnez es un destino de verano realmente espectacular porque es un país lo suficientemente pequeño para recorrerlo entero en una ruta y lo suficientemente grande para ofrecernos opciones para todos los gustos y estilos viajeros, a Túnez van quienes buscan playas mediterráneas o pisar la arena del desierto del Sáhara, van quienes quieren visitar ruinas romanas de escándalo o lugares naturales inolvidables, quienes quieren comer especiado, descubrir pueblos preciosos, dormir en el desierto, comprar alfombras o recorrer un palmeral. Eso así, sin entrar en demasiado detalle.

Entremos en detalle ahora ¿cuáles son los lugares que debes incluir en tu ruta por Túnez? Imaginemos una ruta circular, de norte a sur, empezando por la capital del país:

Sidi Bou Said | Pixabay

Visitas en o desde Túnez capital

Necesitarás al menos un día para descubrir la Medina de Túnez con sus zocos y el espectacular Museo del Bardo en el que destacan especialmente los mosaicos romanos; cerca de la capital hay al menos tres, sino cuatro, visitas imperdibles:

Cartago, unas ruinas romanas realmente importantes en las que lo mejor conservado son las termas; deberás tener cuidado a lo hora de hacer aquí tus fotos porque estas ruinas están junto al palacio presidencial que no puede salir en tus fotos…

Sidi Bou Said es, probablemente, el pueblo más bonito de Túnez con sus casas blancas y detalles en azul, con su calle cuesta arriba que termina en la tetería donde disfrutarás de un té moruno con piñones que no olvidarás fácilmente.

Lo más bonito de Bizerte es el puerto viejo, perfecto para pasearlo pero, además, esta localidad tunecina está cerca del Parque Nacional Ichkeul, por eso decíamos que eran tres sino cuatro las visitas a realizar desde la capital del país, si eres un amante de la naturaleza y en especial del avistamiento de aves, no puedes dejar de acercarte a este parque.

Monastir. Túnez | Pixabay

Si has pasado tres o cuatro días recorriendo el norte de Túnez, seguro que te encantará la idea de descansar en la playa unos días antes de viajar hacia el sur y no se nos ocurre mejor lugar que el golfo de Hammamet.

De Sousse te encantarán sus playas junto a huertos y olivares, también el paseo marítimo lleno de hoteles de lujo hasta Port el-Kantaoui. Son muy populares los clubs nocturnos de la ciudad, dicho de otro modo, si buscas fiesta Sousse es para ti.

En Monastir podrás disfrutar a placer de la playa pero no dejes de visitar el mausoleo de Habib Bourgiba, padre de la independencia de Túnez ni el Ribat de Monastir, una fortaleza a orillas del Mediterráneo que pasa por ser el ribat más antiguo del Magreb.

Alfombras tunecinas | Pixabay

Roma y una de las mezquitas más importantes del Islam

El anfiteatro de El Djem te impresionará porque está muy bien conservado y tiene poco que envidiar el famoso Coliseo de Roma; podrás recorrerlo a placer y maravillarte, como sucede siempre ante vestigios tan antiguos, ante el modo en que se ha conservado durante tantos siglos.

En Kairouan está una de las mezquitas más importantes del Islam (la Gran Mezquita de Kairouan); además en esta localidad podrás visitar un espectacular zoco de alfombras y tapices de escándalo (y no pienses que no es para ti porque no vas a volver a España en alfombra… puedes comprarla y te la envían por correo como si se la pidieras a Amazon).

Desierto del Sáhara en Túnez | Pixabay

Las casas trogloditas y la puerta del desierto

En Matmata podrás visitar las casas trogloditas que son casas que están aunque no lo parezca… y es que se trata de casas excavadas en la roca, no construidas sobre el suelo sino dentro de él; estas casas fueron una solución arquitectónica a la que llegaron los bereberes hace tres mil años porque el calor de la zona es brutal y estas casas cueva se convertían en un refugio perfecto.

Desde Matmata ponemos rumbo a Douz pero no sin recordarte que Matmata está a tiro de piedra de la isla de Djerba, una isla que fue meca del turismo tunecino años atrás y que conserva en buena medida el encanto de lo que fue, si quieres un poco más de playa, puedes visitarla.

Douz es la puerta del desierto del Sáhara en Túnez, tanto es así que pasarás por el antiguo Douz, una ciudad abandonada por el avance del desierto hacia ella, e incluso, si haces noche en un hotel del nuevo Douz, te sorprenderá ver como por la mañana todo el resort amanece bajo una capa de arena (que es retirada ipso facto, claro).

Lago salado en Túnez | Pixabay

La ciudad más importante del sur de Túnez y un lago salado

No puedes volver al norte del país sin visitar Tozeur porque es la ciudad más importante del sur de Túnez; te encantará pasear su casco histórico y entre las visitas imperdibles destacamos una: el Museo Dar Chraiet.

Chott el Jerid, el famoso lago salado de Túnez sorprende por su gran tamaño (es la mayor superficie salida del Sáhara) y también por sus cambios de color, a veces es blanco, a veces verde claro, otras veces púrpura o rosa.