Qué ver en Túnez en una parada de crucero

Es posible que el crucero que hayas escogido para tus próximas vacaciones haga parada en Túnez. Se trata de un destino que, quizá, no llame mucho la atención de primeras y por tanto muchas personas no lo barajan entre las opciones de viaje. Sin embargo, Túnez es un país seguro, preparado para el turismo, que no te arrepentirás de visitar.

Es más, si llegas hasta allí en una escala de crucero lo más probable es que te falte tiempo y te quedes con ganas de mucho más. Por eso es importante que planifiques bien las horas que vas a pasar allí para aprovecharlas al máximo.

Lo primero que has de tener en cuenta es que llegarás al puerto de La Goulette, el puerto comercial más importante de Túnez. Está a 10 minutos en coche del centro de la ciudad y por eso una de las mejores opciones para llegar hasta allí es hacerlo en taxi. Por supuesto, también puedes contratar un autobús para visitar Túnez con guía, pero si estás leyendo esto seguramente será porque prefieres hacerlo por libre.

Especias en los zocos de Túnez | Pixabay

Una vez llegues al centro, hay varios lugares interesantes por descubrir. Uno es el Museo del Bardo, destino imprescindible para aquellas personas a las que les guste el arte y la historia. Se trata de un museo arqueológico y, más que eso, es el lugar donde se encuentran algunos de los mejores mosaicos romanos del mundo. Tantas son las piezas que admirar que bien podrías pasarte todas las horas de la escala de tu crucero allí. Pero entonces te perderías muchas otras cosas bellas que también merecen una visita.

Por ejemplo, los zocos tradicionales de Túnez. Mercadillos de artesanía, ropa, joyas, telas, especias, complementos etcétera repletos de color y olores varios que te harán notar de inmediato que estás en un país árabe. Por supuesto, no puedes olvidar que su cultura es diferente a la nuestra y que lo que esperan es que les regatees el precio si quieres llevarte algo de recuerdo.

Por otro lado, en el pequeño itinerario por la ciudad de Túnez pueden agregarse otros lugares como la mezquita de Zitouna, que data de 1894, jardines como los del Parque Belverde o las cisternas romanas de La Malga.

Sidi Bousaïd | Pixabay

Después de esto llegará la hora de coger de nuevo un taxi para ir a conocer, un diminuto pueblo pesquero que recuerda a la mismísima isla griega de Santorini. Allí te esperan callejuelas empedradas de fachadas blancas con puertas, ventanas y otras decoraciones pintadas de azul.

Cabe apuntar que en Sidi Bousaïd pueden visitarse lugares como la casa Dar El Annabi y su hermoso patio interior. Sin embargo, lo que es verdaderamente importante que hagas cuando llegues allí durante tu escala de crucero es pasear sin rumbo y sentarte a tomar un té y unas bambalounis en alguna terraza con vistas.