Una ruta navideña por los pueblos más mágicos del sur de Italia

Italia está llena de lugares espectaculares que no pasan desapercibidos. Desde joyas del norte como Noli y Finalborgo hasta maravillas del sur como Bari o Matera, el país ofrece destinos únicos en cualquier época del año. Pero durante la Navidad, estos rincones se transforman en escenarios aún más mágicos.

Una de las rutas más encantadoras para estas fechas recorre Bari, Matera, Locorotondo, Alberobello, Monopoli y Polignano a Mare. Ciudades y pueblos que, aunque son fascinantes todo el año, en diciembre se llenan de luces, decoraciones y un ambiente festivo difícil de igualar.

El recorrido comienza en Bari, ciudad portuaria bañada por el Mar Adriático, con una rica historia y una arquitectura imponente. En Navidad, sus calles se iluminan y adquieren un aire especial. Entre sus imprescindibles está la Basílica de San Nicolás, del siglo XI, donde descansan los restos del santo que dio origen a la leyenda de Papá Noel.

Muy cerca se encuentra Matera, una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Famosa por sus “Sassi”, viviendas excavadas en la roca caliza, Matera se convierte en estas fechas en un auténtico belén viviente. Su encanto ha conquistado incluso al cine, siendo escenario de películas como La Pasión de Cristo (2004) o Sin tiempo para morir (2021), de la saga de James Bond.

La siguiente parada es Locorotondo, considerado el pueblo más navideño de la región de Puglia. Durante las fiestas, sus calles se llenan de luces, lazos y guirnaldas, los escaparates se decoran con mimo y el centro histórico acoge un belén viviente y representaciones teatrales al aire libre.

El viaje continúa hacia Alberobello, capital de los trullo, las singulares construcciones de piedra con techos cónicos que caracterizan la zona. De día es un lugar encantador, pero por la noche se transforma en un espectáculo de luces y sonido que recrea un belén por toda la ciudad.

La ruta culmina en Monopoli, donde el puerto viejo se ilumina con un impresionante videomapping proyectado sobre sus edificios, y en Polignano a Mare, una ciudad costera que brilla con un encanto especial en Navidad, cuando las luces y el mar se funden en una postal inolvidable.

Esta ruta ha sido compartida en TikTok por la creadora de contenido de viajes Cristina Rodríguez (@akkicris), quien propone una forma económica, original y mágica de disfrutar la Navidad recorriendo el sur de Italia.