¿Con qué nos sorprenderá Qatar en 2023?

Qatar ha superado ya la resaca del Mundial de Fútbol que ha supuesto para el país no sólo publicidad sino la puesta en marcha de una transformación impresionante que se nota especialmente en su capital, Doha; la pregunta que nos hacemos todos es ¿y ahora qué? ¿Cómo se plantea Qatar su desarrollo turístico tras el espaldarazo que ha supuesto la celebración de un evento deportivo tan importante como el Mundial de Fútbol? Nos lo han contado en FITUR advirtiéndonos que las novedades no han terminado con el mundial, en 2023 el desarrollo y modernización del país sigue adelante.

The Pearl. Qatar | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Qatar tiene su propia agenda 2030, una plan de desarrollo cuyo fin es llegar a los 6 millones de visitantes internacionales en ese año, lo que supondría triplicar el número de turistas respecto a fechas previas a la pandemia (y al Mundial) y convertiría a Qatar en el destino de crecimiento turístico más rápido en toda la zona de Oriente Medio. ¿Y cómo van a hacerlo? Manteniendo su ritmo de desarrollo: en 2023 no sólo habrá nuevas aperturas hoteleras sino también de restauración y se celebrarán en el país grandes eventos internacionales que no serán solo deportivos.

MIA. Qatar | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

En cuanto a aperturas hoteleras cabe destacar tres que completan una oferta hotelera de lujo que creció brutalmente en 2022: Rixos Qetaifan Island North Doha, Waldorf Astoria Doha West Bay y Rosewood Doha son las novedades que se unen a las aperturas más emblemáticas de 2022 (Raffles Doha y Fairmont Doha en las Katara Towers; Rixos Gulf Hotel Doha; The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar; Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts; Waldorf Astoria Lusail, Doha; The Ned Doha; The Chedi Katara Hotel & Resort y Le Royal Méridien City Center Doha...)

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Qatar y en 2023 también ofrecerá novedades que serán, además, muy españolas: TATEL Doha servirá lo mejor de la cocina española en la capital de Qatar; ¿otros restaurantes muy celebrados en Qatar? Carbone y Zuma. Lo mejor es que comer en Doha seguirá siendo económico y te permitirá disfrutar tanto de la cocina local como de propuestas internacionales.

Msheireb Downtown | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Tras el éxito que ha supuesto, a nivel turístico, el Mundial de Fútbol para Qatar, en el país tenían claro que debían seguir apostando por la celebración de grandes eventos, eventos de esos que ponen a un país en el mapa ¿cuáles serán los que celebren en 2023? Entre otros, éstos: en febrero se celebra el Qatar ExxonMobil Open y en marzo el Qatar Masters; en octubre y noviembre se celebrará en Doha el Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1, el Gran Premio de Qatar 2023 o el Qatar MotoGP; y, además de todo eso, el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra 2023 (GIMS) también será catarí.