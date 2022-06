¿Viajarás a Qatar para vivir el Mundial de Fútbol y quieres comerte los mejores restaurantes del país? Son estos

Puedes ser un amante del turismo gastronómico o no serlo pero lo cierto es que la gastronomía forma parte de la cultura de cualquier destino y cuando viajamos no podemos evitar comernos, casi literalmente, cualquiera que sea el lugar que visitemos; pero si además el lugar que visitamos ofrece una propuesta gastronómica muy diferente de nuestro bien comer habitual nuestra curiosad gastronómica crece exponencialmente; hace unas semanas te sugeríamos algunos restaurantes para comerte Qatar por menos de 10 euros por aquello de que habrá muchos turistas que lleguen a este país a cuenta del fútbol y con el presupuesto justo pero no por ello vamos a olvidarnos de quienes viajan con un presupuesto más holgado y por eso hoy os presentamos algunos de los mejores restaurantes de Qatar.

Jiwan | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

La oferta gastronómica de Qatar, en particular la de su capital, Doha, es de lo más diverso: hay restaurantes de grandes chefs internacionales entre los que está nuestro Dani García, restaurantes de cocina tradicional qatarí, restaurantes de street food... Propuestas para todos los gustos, tanto para los más conservadores en los asuntos gastronómicos como para los más atrevidos, y para todos los bolsillos (lo cual siempre es algo a agradecer). Pero vayamos a lo interesante... ¿cuáles son los mejores restaurantes de Qatar.

Si quieres ir sobre seguro y prefieres probar restaurantes de cocina internacional tendrás muchas dudas ¿Dani García o Nobu? ambos están en Doha, Dani García con BiBo y Lobito de Mar y Nobu con Coya, también estará David Myers con su Adrift entre otros restaurantes como el Morimoto Doha de Masaharu Morimoto para los muy fans de la cocina japonesa.

Lobito - Dani García | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Claro que no todo va a ser cocina internacional, por deliciosa que resulte, sería imperdonable volar hasta Qatar y no probar la rica gastronomía qatarí: Jiwan es un restaurante para viajar a los orígenes de Qatar a golpe de sabrosas notas sápidas; el Desert Rose Café, del chef Nouf Al Marri es otra cita casi obligada porque este chef es uno de los más reconocidos del país; ¿para desayunar? el Shay AlShomous porque además resulta baratísimo (de hecho lo habíamos incluido entre los restaurantes para comer por menos de 10 euros el menú).

Nobu | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

¿Eres un fan del street food? Entonces visita la zona de Souq Waquif o a la zona del Katara Cultural Village y toma nota de los bocados que puedes degustar: chapati o puri con karak dulces o salados; shawarma de pollo o vacuno; ragag, que es un crep típico para degustar acompañado de un té qatarí.

...

También te puede interesar...

Cuanto dinero en efectivo puedo llevar para viajar en avión