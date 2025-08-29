Plaza de España: las 5 más bonitas y dónde encontrarlas

Si pensamos en las plazas más bonitas de España nos viene a la cabeza más de una Plaza Mayor, empezando por la de Madrid y la de Salamanca, pero también alguna que otra Plaza de España empezando en este caso por la de Sevilla ¿se te ocurre alguna otra Plaza de España que destaque por su belleza? A nosotros cinco, eso sí, alguna de ellas está más allá de nuestras fronteras:

Plaza de España en Sevilla

Plaza de España de Sevilla | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Es, probablemente, la más emblemática de todas las Plazas de España (con permiso de la de Roma), fue diseñada hace casi un siglo y, además de ser Bien de Interés Cultural, ha sido también escenario de rodaje de películas como El ataque de los clones (de la Saga Star Wars) o Lawrence de Arabia.

Plaza de España en Madrid

Plaza de España de Madrid | Imagen de Carlos Delgado, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Recientemente remodelada, es famosa por sus zonas ajardinadas, su monumento a Miguel de Cervantes que incluye las figuras de Don Quijote y Sancho y por su particular ubicación, junto a alguno de los edificios más emblemáticos de la ciudad (la Torre de Madrid y el Edificio España).

Plaza de España en Barcelona

Plaza de España de Barcelona | Pixnio

Data del mismo año que la de Sevilla y es un alza emblemática de la ciudad por su diseño monumental con un hemiciclo cuñado que se inspira en la obra de Bernini, las Torres Venecianas y la fuente decorada con esculturas alegóricas forman parte de las imágenes más reconocibles de Barcelona.

Plaza de España en Roma

Plaza de España de Roma | Imagen de 2pi.pl, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Esta plaza es una de las más famosas de Roma por su imponente escalinata de 135 peldaños; además en esta plaza ha una fuente barroca obra de Bernini (la Fontana della Barcaccia) y junto a ella está la casa museo del poeta romántico inglés Keats.

Plaza de España en Santo Domingo

Plaza de España de Santo Domingo | Imagen de Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La Plaza de España de Santo Domingo, también llamada Plaza de la Hispanidad, está ubicada en el corazón colonial de la ciudad, junto a ella están el Alcázar de Colón y el Museo de las Casas Reales; fue construida en el S.XVI y en 1990 fue declarada, junto a toda la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Otras Plaza de España que también merecen, cuanto menos, mención? La plaza de España de Palma, la de Zaragoza y la de Pontevedra además de la de Bruselas ¿hay más? Pues sí porque son unas 80 las Plazas de España que podemos encontrar a lo largo y ancho del mundo (en Manila, en Tánger, en Miami, en Tegucigalpa, en Bogotá, en La Paz, en Montevideo, en Lisboa entre otras ciudades del mundo y de España).