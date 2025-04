6 casas museo de escritores perfectas para visitar el Día del Libro

No somos partidarios de vincular a un autor con su obra más allá de lo razonable, es decir, si una obra es magnífica lo es más allá de cómo fuera quien la escribió que bien pudo haber sido alguien digno de admiración… o no; ahora bien, esto no quita para que, cuando un autor nos seduce no en una de sus obras sino en toda ella en su conjunto, el propio autor atrae nuestra atención y visitar los lugares en los que parió esas obras que tanto nos han hecho disfrutar se nos antoja una gran idea. Por eso, aunque solo sea a cuenta del Día del Libro, te sugerimos a continuación algunas casas museo de escritores que podrías querer visitar, algunas están cerca, otras no tanto.

Casa Museo de Federico García Lorca en Granada

Casa Museo de Federico García Lorca | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Está en la Huerta de San Vicente, en el Parque García Lorca y era la casa de verano de la familia del escritor; en ella se conservan los muebles originales, también el piano del poeta y algunos manuscritos; una curiosidad: aquí escribió Bodas de sangre y buena parte de Yerma.

Casa Museo de Antonio Machado en Segovia

Casa Museo de Antonio Machado | Imagen cortesía de Turismo de Segovia

Es la pensión en la que vivió Machado cuando daba clases en el instituto cercano; su habitación permanece intacta, con su escritorio, documentos y objetos personales. ¿Sabías que aquí escribió su emblemático poemario Campos de Castilla? Recuérdalo cuando veas su escritorio...

Casa Museo de Lope de Vega en Madrid

Casa Museo de Lope de Vega | Imagen cortesía de Turismo de Madrid

Está en el Barrio de las Letras, una zona de Madrid que, a poco amante de la literatura que seas, querrás recorrer no una sino mil veces; búscala en la Calle Cervantes y visítala sabiendo que aquí pasó Lope de Vega los últimos 25 años de su vida y que está, además, perfectamente conservada, es una recreación prácticamente perfecta de la vivienda tal cual era cuando el emblemático escritor la habitaba.

Casa de Shakespeare en Stratford upon Avon, Inglaterra

Casa Museo de Shakespeare | Pixabay

Esta es la casa en la que nació Shakespeare, está perfectamente conservada, con sus muebles de época; esta propiedad, además, no es la única que querrás visitar en Stratford-upon-Avon porque aquí se conservan otras íntimamente ligadas con el escritor más importante de la literatura en inglés como las casa de su hija.

Casa de Gabriel García Márquez en Aracataca, Colombia

Casa Museo de Gabriel García Márquez | Por Jdvillalobos, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Se trata de una fiel reconstrucción de la casa natal de García Márquez que se mantiene como homenaje a su obra; está ambientada con grabaciones de voz de Gabo y con extractos de Cien Años de Soledad e incluso de alguna otra de sus obras; aquí descubrirás el dormitorio de los abuelos, la cocina tradicional, el taller de platería del abuelo Nicolás o el jardín con los almendros y el pozo tal y como García Márquez los describió en sus obras y en diferentes entrevistas.

Casa de Ernest Hemingway en Key West, Florida

Casa Museo de Ernest Hemingway en Key West, Florida | Imagen de Andreas Lamecker, licencia: CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Hemingway vivió en París y en La Habana, también pasó por España, creció en Estados Unidos... pero la que se ha convertido en su casa museo es una de estilo colonial en la que vivió durante los años 30; está en Key West, Florida, y conserva los muebles y libros del escritor; además allí podrás conocer la famosa historia de los gatos de seis dedos (una gata que no dejaba de ser una curiosidad acabó pariendo una camada de gatos de seis dedos...).

¿Más casas museo de escritores? Claro que las hay...

La de Cervantes en Alcalá de Henares, la de Víctor Hugo en París, la de Goethe en Frankfurt, la de Tolstoi en la localidad rusa de Yásnaia Poliana, la de Joyce en Dublín, la de Virginia Woolf en Londres o la de Emily Dickinson en Massachusetts son solo algunas de ellas.