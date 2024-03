Plaza de España de Sevilla: ¿Cuál es la provincia que falta entre sus azulejos y cuál es la razón?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las ciudades más bonitas y con más encanto de nuestro país. Estamos hablando, cómo no, de Sevilla. Allí encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Plaza de España. El paso del tiempo ha hecho posible que estemos ante uno de los lugares más visitados y fotografiados de la capital de Andalucía. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente se ha convertido en noticia después de que el Ayuntamiento anunciase la propuesta de cobrar entrada a los turistas que visitasen este monumento. Al fin y al cabo, tal es la cantidad de gente que pasea por allí que, para salvaguardar el patrimonio, se ha optado por tomar esta drástica medida.

Sea como sea, no es ningún secreto que estamos ante un lugar verdaderamente sorprendente, mágico y con mucho encanto. En todos los sentidos. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, la espectacular Plaza de España que podemos encontrar en Sevilla cuenta con un gran número de historias pero, sobre todo, curiosidades que no dejan indiferente a nadie.

Plaza de España de Sevilla | Pixabay

Una de las más sorprendentes tiene estrecha relación, precisamente, con los bancos que encontramos en ella. Recordemos que están dedicados a diversas provincias que podemos encontrar en España. De hecho, es por eso que muchos turistas acuden hasta este lugar en busca del azulejo de su tierra para fotografiarse con él. En todos ellos está reflejado el escudo de la provincia, pero también está representado un hecho histórico ocurrido en ella.

Pero, ¿realmente hay un azulejo por provincia? Lo cierto es que, en realidad, en esta Plaza de España de Sevilla podemos encontrar 48 representadas, mientras que España tiene un total de 50 provincias, sin contar con Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas. Es entonces cuando a muchos, inevitablemente, les surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las provincias que faltan?

Por motivos obvios, una de ellas es la provincia de Sevilla. Al fin y al cabo, ya está perfectamente representada en los cuatro murales del monumento. Además, como esta Plaza está ubicada en la capital de Andalucía, como no podía ser de otra manera, se tomó la decisión de no dedicarle un azulejo específico.

Plaza de España de Sevilla | Imagen de Autor: Gzzz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El otro azulejo en cuestión tiene estrecha vinculación con el instante en el que se construyó esta Plaza de España, que fue entre los años 1914 y 1929. Tan solo hay un azulejo dedicado a Canarias. ¿El motivo? Debemos tener en cuenta que, en la actualidad, se trata de una Comunidad Autónoma formada por dos provincias, una división que se hizo oficial en septiembre de 1927. Así pues, y como consecuencia de esto, los canarios que tomen la decisión de visitar Sevilla y quieran acercarse a la Plaza para hacerse una fotografía con su azulejo, deben conformarse con aquel que representa todo el archipiélago.