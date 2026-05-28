Tras los pasos del Papa León XIV: tres rutas para descubrir la huella religiosa de España

La visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, no solo pondrá el foco sobre la agenda institucional o los grandes actos religiosos. También puede convertirse en la excusa perfecta para redescubrir el patrimonio espiritual, histórico y arquitectónico de algunas de las ciudades que formarán parte de su recorrido. Porque iglesias, conventos, catedrales o barrios históricos no son solo monumentos: también cuentan historias.

Con Madrid, Barcelona y Tenerife entre las paradas del Pontífice, Civitatis propone tres experiencias para quienes quieran acercarse a esa dimensión menos conocida (pero profundamente ligada a la identidad de cada destino), a través de rutas que permiten mirar estas ciudades desde otra perspectiva.

Qué ver en Madrid si te interesa la historia religiosa de la capital

Palacio Real de Madrid | iStock

Madrid suele asociarse a grandes iconos como el Palacio Real, la Plaza Mayor o el Prado, pero buena parte de su historia también se escribe entre iglesias, conventos y antiguos enclaves vinculados al poder y la fe. Para quienes quieran descubrir esa cara menos evidente de la ciudad, el tour de las huellas del Papa por el Madrid de los Austrias permite recorrer algunos de los espacios religiosos más representativos del centro histórico mientras se entiende cómo la religión y la historia política caminaron durante siglos de la mano. Una propuesta especialmente interesante ahora que muchos se preguntan qué ver en Madrid más allá de los clásicos.

Barcelona más allá de la Sagrada Familia: una ruta por sus iglesias históricas

Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona | EFE/Enric Fontcuberta

Cuando se habla de patrimonio religioso en Barcelona, la conversación suele empezar (y a veces terminar) en la Sagrada Familia. Pero la ciudad guarda mucho más. El Barrio Gótico concentra siglos de historia religiosa, con iglesias y templos que ayudan a entender la evolución de la ciudad desde una mirada muy distinta a la habitual. El tour de la visita del Papa León XIV y las iglesias del Barrio Gótico es una forma de descubrir esa Barcelona más silenciosa, monumental y llena de historia. Ideal para quienes buscan qué hacer en Barcelona más allá de los itinerarios más evidentes.

Tenerife y la huella religiosa de San Cristóbal de La Laguna

San Cristobal de la Laguna en Tenerife, Islas Canarias | iStock

La visita del Papa también llevará el foco a Canarias, y concretamente a una ciudad con un patrimonio histórico y religioso especialmente relevante: San Cristóbal de La Laguna. Declarada Patrimonio de la Humanidad, conserva iglesias, conventos y enclaves clave para entender la historia religiosa del archipiélago. El tour de la visita del Papa León XIV y las iglesias de La Laguna permite recorrer esa dimensión menos conocida de Tenerife y descubrir por qué esta ciudad ha sido durante siglos uno de los grandes referentes espirituales de Canarias. Una propuesta distinta para quienes buscan qué ver en Tenerife desde una perspectiva cultural.

El itinerario del Papa León XIV en España

Durante una semana, España se convertirá en uno de los epicentros de la actualidad internacional con la visita del Papa León XIV. Un recorrido que llevará al Pontífice por distintos puntos del país y que, más allá del seguimiento informativo, también pone en valor el enorme patrimonio histórico, arquitectónico y religioso de ciudades que forman parte de su agenda.