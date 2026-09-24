El mercado medieval que convierte el casco histórico de León en un escenario de fuego y fantasía este fin de semana

León vuelve a viajar al medievo con una nueva edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una de las citas que cada año transforma el casco histórico de la ciudad durante las fiestas de San Froilán.

Puestos, música, teatro, pasacalles, espectáculos de fuego y talleres para toda la familia llenarán de nuevo las calles con ambientación medieval.

Un cambio en el calendario habitual

Este año hay una novedad importante: el mercado se celebrará antes de la jornada central de San Froilán, debido al encaje del calendario con el santoral.

El tradicional desfile de las Cantaderas, los pendones y los carros engalanados tendrá lugar el domingo 4 de octubre, víspera de la festividad del patrón de la ciudad, que se celebra el 5 de octubre.

Por eso, el Ayuntamiento de León ha adelantado el mercado al fin de semana anterior: los puestos abrieron la tarde del miércoles 23 de septiembre y la actividad se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre de 2026.

Dónde y cuándo

La recreación tendrá lugar en la Plaza de San Isidoro y en distintas calles y plazas del entorno histórico, con una ambientación inspirada en la convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana.

El horario general será de 12:00 a 24:00 horas, aunque la programación variará cada día y se concentrará especialmente en tardes y noches.

Qué se puede ver

Durante los cinco días, el mercado ofrecerá una programación continua de animación: juglares, músicos, criaturas fantásticas, bufones, personajes de la corte, espectáculos circenses y pasacalles de gran formato.

Dos propuestas se repetirán varias jornadas:

El gran dragón, un pasacalles de gran formato que recorre el mercado por las tardes.

un pasacalles de gran formato que recorre el mercado por las tardes. Terra de Fires, un espectáculo nocturno de fuego y aéreos.

También habrá actividades pensadas para las familias: gymkanas infantiles, cuentacuentos y representaciones teatrales, además de propuestas musicales de distintas tradiciones y épocas.

Programación día a día

Miércoles 23: apertura de puestos al mediodía, con animaciones como Criaturas fantásticas del bosque o Melodías por las calles del medievo. La inauguración oficial será a las 18:30h, y la noche cerrará con Terra de Fires a las 22:30h.

Jueves 24: teatro itinerante y música durante el día, con una gymkana infantil a las 17:45h. Por la noche, protagonismo para El gran dragón y una nueva sesión de Terra de Fires a las 22:30h.

Viernes 25: circo y música por la mañana, gymkana infantil por la tarde, y cierre nocturno con Terra de Fires.

Sábado 26: una de las jornadas con más actividades, desde comedias y juglares hasta circo familiar. A partir de las 20:30h vuelve El gran dragón, y el cierre llega de nuevo con Terra de Fires a las 22:30h.

Domingo 27: última jornada, con actividades infantiles durante el día y el pase final de El gran dragón a las 20:30h. A las 21:30h tendrá lugar el pasacalles de despedida, antes de que el mercado cierre definitivamente a las 22:30h.