Mejores lugares del mundo para esquiar en enero

Cuando tratas de esquiar a principio de temporada no tienes que darle muchas vueltas al lugar al que vas a viajar porque son pocas las opciones que se te presentan así que la elección casi se hace sola pero en un mes como enero, donde ya ha nevado a placer en la mayor parte de los lugares más clásicos del esquí en Europa, elegir destino te costará más porque querrías elegirlos todos ¿como decidirte entre los Alpes austríacos y los suizos? ¿Cómo descartar los Dolomitas? Y eso suponiendo que quieras salir de España pero no de Europa porque entonces la elección se complica si cabe más ¿Canadá? ¿Estados Unidos? ¿Japón?.

Vamos a centrar un poco el tiro y recomendarte algunos de los lugares más emblemáticos del mundo para esquiar en enero empezando por los más cercanos, los europeos.

Teleférico en Cortina d'Ampezo | Pixabay

Suiza, Austria, Francia e Italia con los cuatro países en los que podrás disfrutar de las pistas de esquí y lugares de nieve más famosos de Europa: St. Moritz (destino glamuroso e histórico de nieve donde los haya) y Zermatt (uno de los pocos lugares de Europa en los que se puede esquiar durante todo el año) en Suiza, Chamonix (con vistas al Montblanc), Val d’Isère y Tignes en Francia, Cortina d’Ampezzo en los Dolomitas italianos e Innsbruck en Austria.

Si, puestos a viajar, quieres irte más lejos y probar la nieve americana o la asiática, toma nota de estos lugares: en Canadá descubrirás una d ellas estaciones de esquí más grandes del mundo, Whistler Blackcomb; en Estados Unidos el lugar más recomendado es Aspen porque, aunque no es el único destino de nieve del país, sí es el más famoso por ser el más grande y ofrecer opciones interesantes tanto para esquiadores expertos como para novatos.

Aspen, en Colorado (Estados Unidos) | Pixabay

¿Esquiar en Asia? En Japón… Lo mejor de organizar un viaje de nieve a Japón es que no será solo un viaje de nieve (no vas a cruzarte el mundo solo para ponerte los esquíes ¿no?) podrás combinarlo con otras actividades: si además de esquiar quieres disfrutar de los famosos onsen nipones (aguas termales), te encantará Niseko; si prefieres organizar un viaje para esquiar en el que además te zambullas en la cultura japonesa, Hakuba Valley, cerca de Nagano, es probablemente tu mejor opción porque este valle no solo es famoso por sus estaciones de esquí, que también, sino por sus ryokans (posadas tradicionales japonesas), su gastronomía local y los festivales de invierno que suelen celebrarse en los meses de enero y febrero.

Niseko, en Japón | Pixabay

Enero es una apuesta segura para organizar un viaje de nieve, ahora bien, nunca es un error revisar tanto el estado de la nieve como las previsiones climatológicas para los lugares que te plantees como destino antes de tomar una decisión definitiva.