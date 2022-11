5 razones para viajar a Austria en invierno

El invierno austríaco es una fiesta, literalmente, lo es por el modo encantador y sustuoso en que se celebra la Navidad tanto desde las semanas previas a estas fiestas como en los días posteriores a su celebración, y por supuesto lo es también porque hablamos de un país de montañas y nieve, de tradiciones gastronómicas de lo más dulce y de tradiciones culturales, como poco, soprendentes; las razones para visitar Austria en invierno van más allá del patrimonio histórico del país, que es inmenso, y alcanzar a su patrimonio cultural, natural y deportivo por eso nuestras cinco razones para visitar Austria en invierno giran alrededor de la Navidad y la nieve, son éstas:

Mercados de Navidad

Mercados de Navidad | Imagen de Harald Eisenberger, cortesía de Turismo de Austria

No importa qué zona de Austria hayas decidido visitar, desde 5 semanas antes a la celebración de la Navidad, es decir, desde finales de noviembre, el país entero se llena de Mercados de Navidad; los encontrarás en Insbruck y en el Tirol, en Graz, en Linz, en la Baja Austria y en Burgenland; en todos podrás pasear envuelto en auténtico ambiente navideño (e invernal... ¡abrígate!) y también en todos podrás desde hacerte con pequeños regalos y adornos navideños a degustar las delicias propias de estas fechas en Austria que comienzan, como sucede en todos los Mercados de Navidad europeos, por el vino especiado y caliente.

¿Los mercadillos más espectaculares de Austria? Resulta difícil, por no decir imposible, elegir sólo uno: es famoso el mercado navideño del casco viejo de Innsbruck, también lo son los de Salzburgo y el pueblo de la Navidad que se instala frente al Belvedere o el de otros de los palacios históricos de Viena, el Schönbrunn.

Esquiar

Esquiar en Austria | Pixabay

Los Mercados de Navidad son una buena, buenísima, razón para visitar Austria, sus propuestas para esquiar son, sin duda, otra buena razón para hacerlo y es que el país nos ofrece la friolera de 22.000 kilómetros de pistas de esquí, eso sí, si viajas antes de Navidad asegúrate de elegir las que te aseguren mejor nieve: las de la región de Carintia no abren hasta diciembre (ojo porque alguna de las estaciones de esta zona no están operativas hasta mediados de mes), en Baja Austria la temporada de nieve empieza también pasado el puente de diciembre, en la Alta Austria algunas estaciones abren unos días antes pero en ningún caso antes del 2 de diciembre; en el Tirol, si bien la mayor parte de sus estaciones abren temporada en diciembre, sí puedes encontrar alguna que ya recibe esquiadores en noviembre o incluso durante todo el año como sucede con el glaciar Hintertuxer.

Galletas navideñas

Galletas navideñas | Imagen cortesía de Turismo de Austria (Austria.info)

Quizá sea un poco exagerado plantearte viajar a Austria sólo para probar estas ricas galletas... pero una vez que hayas decidido que los Mercados de Navidad y las pistas de esquí son excusa suficiente, ya que vas, no puedes dejar de degustarlas; son las clásicas galletas navideñas austríacas, son de vainilla y su nombre original es Vanillekipferl.

¿Te mueres por probarlas peor no tienes Austria entre tus destinos? Toma nota de los ingredientes porque son muy fáciles de preparar: necesitas 160 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar glass, 70 gramos de nueces ralladas, 200 gramos de harina y 3 cucharadas de azúcar avainillado; la preparación no tiene mucho misterio, sólo hay que mezclar los ingredientes (la mantequilla con el azúcar y la mantequilla primero dejando reposar la mezcla una media hora antes de añadir las nueces); en cuanto al horneado, una vez has dado forma demedia luna las galletas, bastarán 10 minutos a 200 ºC.

Senderismo de invierno

Senderismo de invierno en Austria | Pixabay

Volvemos al deporte activo (para bajar las galletas...) pero esta vez no para practicar esquí sino senderismo de invierno; como sucede con las zonas para esquiar, toda Austria nos ofrece rutas de senderismo de nieve salpicadas por fondas y refugios de montaña en los que te encantará detenerte: en Burgenland podrás pasear por alguno de sus seis parques naturales; en el Tirol descubrirás Tannheimer Tals, una ruta de hasta 81 kilómetro dse senderos preparados para recibir a los excursionistas; en realidad no importa que ruta elijas, sólo que sean caminos señalizados de los que, además, no debes salir por tu propia seguridad y respetando la condición esencial para practicar senderismo en la nieve: caminar despacio, cuanto más profunda es la nive, más despacio; eso, por supuesto, además de ir vestido adecuadamente (por capas) y asegurándote de llevar alguna bebida o tentempié, linterna, el móvil con batería y un mapa de la zona que vayas a recorrer.

Krampus

Krampus | Pixabay

Qué cosa más fea es un Krampus, así a primera vista por lo menos, y qué tradición más curiosa y más grinch la suya... Los Krampus son unos seres diabólicos que hacen el trabajo sucio a Papá Noel, ellos son los encargados de visitar a los niños que no se han portado bien y no merecen por tanto la visita de Santa Claus y sus regalos. Se organizan desfiles de Krampus y resultan bastante espectaculares por sus horribles máscaras de madera talladas a mano.

