Cómo recorrer Europa en tren con Interrail: precios, reservas y todo lo que debes saber

Recorrer varias ciudades europeas sin tener que comprar un billete diferente para cada trayecto es posible gracias a Interrail. Este pase ferroviario permite viajar por más de 30.000 destinos de 33 países y ofrece suficiente flexibilidad para modificar la ruta sobre la marcha.

Sin embargo, tener un pase de Interrail no significa que todos los trenes sean completamente gratuitos ni que se pueda utilizar de manera ilimitada en cualquier circunstancia. Su precio depende de la edad, la duración del viaje, la clase elegida y el número de días en los que se quiera viajar. Además, algunos servicios requieren reservar asiento y pagar un suplemento.

¿Qué es Interrail y cómo funciona?

Tren | istock

Interrail es un pase dirigido a ciudadanos y residentes europeos que permite utilizar los trenes de las compañías participantes durante un periodo determinado. El viajero puede elegir entre un pase móvil, gestionado desde la aplicación Rail Planner, o uno en formato físico.

Cada vez que se vaya a tomar un tren hay que añadir el trayecto al viaje y generar el billete correspondiente. En los denominados días de viaje se pueden utilizar tantos trenes incluidos como se necesiten, algo especialmente útil para enlazar varias ciudades en una misma jornada.

¿Por qué países se puede viajar?

Mapa de Europa | Pixabay

El Global Pass permite desplazarse por 33 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

También existen pases para conocer solamente un país. Estos permiten realizar distintos viajes dentro del territorio elegido durante un número concreto de días, aunque no sirven para desplazarse hasta allí desde España.

¿Cuánto cuesta Interrail?

Billete de tren | istock

El precio varía según la modalidad, la edad y la clase. El Global Pass parte actualmente desde aproximadamente 212 euros, mientras que la opción de cinco días de viaje dentro de un mes comienza desde 239 euros. El pase de siete días dentro de un mes está disponible desde unos 286 euros.

Los jóvenes de entre 12 y 27 años pueden obtener un descuento de hasta el 25%, mientras que los mayores de 60 años también disponen de tarifas reducidas. Los niños de entre 4 y 11 años pueden viajar gratis acompañados por una persona adulta que tenga su propio pase, con un máximo de dos menores por adulto.

¿Qué diferencia hay entre los días de viaje y la duración?

Parada de tren | istock

Comprar un pase de siete días dentro de un mes no significa que el viaje solo pueda durar una semana. El usuario dispone de un mes para repartir esos siete días y únicamente debe activarlos cuando vaya a utilizar el tren.

Durante cada día activado puede tomar varios servicios incluidos sin consumir jornadas adicionales. Por ejemplo, es posible viajar de París a Bruselas y continuar hasta Ámsterdam durante el mismo día utilizando solamente uno de los días disponibles.

También existen pases continuos que permiten viajar todos los días durante periodos más largos, desde 15 días hasta tres meses. Son modalidades pensadas para rutas extensas o para quienes no quieren limitar el número de jornadas en tren.

Las reservas no siempre están incluidas

Chica joven pasando el billete del tren | iStock

Aunque el pase cubre el billete, algunos trenes exigen reservar asiento y pagar un suplemento. Esto ocurre principalmente en servicios de alta velocidad, trenes nocturnos y determinadas rutas internacionales muy demandadas.

Las reservas nacionales cuestan de media unos 10 euros, las internacionales rondan los 15 euros y las de trenes nocturnos parten de una media cercana a los 20 euros, aunque el importe puede ser mucho mayor si se elige una litera o un compartimento privado. Por este motivo, conviene incluir estos suplementos al calcular el presupuesto final.

Además, las plazas destinadas a viajeros de Interrail pueden agotarse, especialmente durante el verano. Reservar con antelación resulta fundamental en países como España, Francia o Italia y en servicios como Eurostar.

¿Se puede utilizar Interrail dentro de España?

Rutas en tren. España | Pixabay

El Global Pass no permite viajar libremente por el país de residencia durante toda la ruta. En el caso de los residentes en España, incluye un viaje de salida y otro de regreso, que deben realizarse dentro de los días de viaje contratados.

Estas jornadas pueden incluir varios trenes para abandonar España o volver al punto de origen, pero no convierten el pase en un abono para recorrer el país sin restricciones. Además, buena parte de los trenes españoles de larga distancia y alta velocidad requieren una reserva adicional.

¿Qué diferencia existe entre Interrail y Eurail?

mapa de tren | istock

Los dos pases funcionan prácticamente de la misma manera, cubren las redes ferroviarias de los mismos 33 países y tienen precios equivalentes. La diferencia principal reside en el lugar de residencia del viajero.

Interrail está destinado a quienes residen en un país europeo, aunque no tengan nacionalidad europea. Eurail, en cambio, es la modalidad dirigida a residentes de Asia, África, América y Oceanía. Por tanto, una persona residente en España debe comprar Interrail.

¿Cuándo merece la pena comprarlo?

Calendario viajes avión | iStock

Interrail resulta especialmente práctico para viajes que incluyen varios países, rutas que pueden cambiar sobre la marcha o trayectos en lugares donde los billetes ferroviarios son caros. También permite subir directamente a numerosos trenes regionales sin reservar asiento.

No siempre es la alternativa más económica. Si el viaje incluye pocos desplazamientos, los billetes convencionales se compran con mucha antelación o casi todos los trayectos requieren suplementos, puede resultar más barato adquirirlos por separado. Antes de elegir el pase, lo recomendable es comparar el coste de toda la ruta y sumar las reservas obligatorias.