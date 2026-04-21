Lugares de Europa famosos por sus celebraciones del Día del Libro

El Día del Libro es el 23 de abril por culpa de San Jorge, de Cervantes, de Shakespeare, de Garcilaso De la Vega… Y es que no fue una fecha elegida al azar sino con toda intención: cuentan que la cosa empezó en Barcelona, donde hicieron coincidir el día de San Jorge con el Día del Libro y se instauró la costumbre de regalar libros y rosas en esa fecha, una fecha que la UNESCO le pareció de lo más adecuado porque está muy relacionada con Shakespeare y Cervantes… aunque podríamos decir que la relación es un poco fake: decimos que ambos fallecieron ese día, el 23 de abril, pero lo cierto es que ninguno de los dos murió exactamente ese día: Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado al día siguiente, el 23 de abril, y Shakespeare murió un 23 de abril, sí… pero por el calendario juliano lo que, en el nuestro, equivale al 3 de mayo.

Sea como fuere esto no deja de ser anecdótico, la cuestión es que el 23 de abril celebramos el Día del Libro en más de 100 países del mundo, en unos más a lo grande que en otros, pero en todos ellos acercando a libros y autores a sus lectores, ahora bien, ¿sabes dónde se celebra más y mejor este día? A continuación te recomendamos algunos lugares europeos:

Es obligado empezar por Barcelona porque este día las calles se llenan de libros de puestos y rosas, los autores salen también a las calles para firmar sus libros y, dado que la ciudad celebra no solo el Día del Libro sino también a su patrón, San Jorge, el ambiente es de lo más festivo, el propio de una fiesta que no es solo literaria sino también popular.

Cuesta de Moyano, Madrid | Imagen de losmininos, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

En Madrid el Día del Libro es algo así como el pistoletazo de salida de las semanas más literarias del año, no solo se celebra ese día en lugares tan emblemáticos y librescos como la Cuesta de Moyano sino que la ciudad celebrará en fechas siguientes la Noche de los Libros, con librerías abiertas hasta tarde y encuentros con escritores además de lecturas dramatizadas, debates literarios… y por supuesto la importante Feria del Libro de Madrid en el Retiro. Los lugares a visitar en el Día del Libro en Madrid son el Círculo de Bellas Artes porque allí se realiza una lectura ininterrumpida del Quijote y las bibliotecas públicas empezando por la Biblioteca Nacional.

Las celebraciones del Día del Libro de Lisboa y París son famosas por su ambiente literario más que festivo, en ambas capitales se organizan encuentros con autores en librerías y cafés, lecturas públicas en espacios culturales, diferentes actividades en las librerías más famosas como Shakespeare and Co en Paris o la Librería Bertrand en Lisboa (es una de las librerías más antiguas del mundo); el Día del Libro de París es sofisticado y en él confluye tanto el interés por la literatura francesa como por la internacional mientras que en Lisboa este día es más íntimo y poético y se centra más en autores locales que internacionales.

Otras capitales europeas, como Berlín, Praga o Roma entre otras, celebran también el Día del Libro con diferentes actos literarios aunque menos notables que los de Barcelona o Paris y Londres, que no celebra el Día del Libro el 23 de abril sino en marzo, merece también estar en esta lista porque ese día la capital británica rinde homenaje, año tras año, a su autor más emblemático, William Shakespeare coincidiendo con la fecha de su nacimiento y de su muerte; las celebraciones, más que festivas, son conmemorativas y de homenaje pero se organizan lecturas de su obra tanto en librerías como en bibliotecas y eventos especiales en el Shakespeare’s Globe, su teatro.