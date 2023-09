Detalles curiosos de la Shakespeare & Co, una de las librerías más emblemáticas del mundo

Lo primero que tienes que saber es que la librería Shakespeare & Co actual, ubicada en la rue de la Bûcherie, cerca del Senna y de Notre Dame, no es aquella que regentara Sylvia Beach y que fuera visitada por gentes como Ernest Hemingway o James Joyce y el resto de la Generación Perdida sino su digna heredera; la segunda Shakespeare & Co de París nació de hecho con otro nombre (Le Mistral) y, tras la muerte de Sylvia Beach recuperó el de Shakespeare & Co, lleva abierta desde 1951 y en la actualidad la regenta la hija del fundador, George Whitman.

Es mucho lo que une a la Shakespeare & Co. De Whitman y a la de Beach, su amor por la literatura anglosajona para empezar y sus vínculos con los escritores más notables de su tiempo, de hecho la Generación Pérdida es la Shakespeare & Co de Sylvia Beach lo que la Generación Beat es la Shakespeare & Co de George Whitman.

Pero, más allá de ese vínculo, la cuestión esencial es ¿qué llevo a Sylvia Beach, tras abrir su librería en París y convertirla en el centro del mundo de la cultura literaria en inglés, a cerrarla? ¿Qué pudo hacer que una amante de la literatura para la que el arte era lo importante, una que vivía al margen de las convenciones hasta el punto de convertirse en ser ella la única que no sólo poseía sino que prestaba libros prohibidos como El Amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence cerrara su librería? Diremos más… ¿sabías que Sylvia Beach fue la primera en publicar el Ulises de Joyce? Un libro que por entonces son se había publicado en el Reino Unido ni en Estados Unidos, allí estaba prohibido…

Interior de la librería Shakespeare & Co. | Imagen de Iwannadancewithsomebody2 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¿Por qué una mujer tan audaz y tan bien relacionada a través de los autores más importantes de su tiempo echó el cierre? La verdad es que no estamos seguros de sus razones aunque el hecho de que Francia cayera ante Alemania durante la II Guerra Mundial nos da una pista; es verdad que a Sylvia Beach nos la imaginamos más en la resistencia que echando el cierre pero cuentan que tomó la decisión de cerrar, precisamente, ejerciendo esa resistencia: se negó a venderle a un oficial alemán la última copia de que disponía del Finnegans Wake de Joyce.

Entonces, en 1941, Shakespeare & Co, la emblemática librería de París de la que tanto nos habla Hemingway en su novela ‘París era una Fiesta’, cerraba su tienda en en la calle L’Odéon; nunca la volvería abrir y, tras su muerte, Le Mistral recuperó el nombre de su librería del mismo modo que antes, desde su apertura, había recuperado su esencia y sigue siendo hoy una de las librerías más emblemáticas del mundo ¿más curiosidades? La librería cuenta con un pozo de los deseos en el que, como si de la Fontana de Trevi se tratara, la gente tira monedas pidiendo deseos; además en la actualidad su primer piso funciona como albergue para viajeros y en el local de al lado cuenta con un espacio gastronómico de comida orgánica.

Una curiosidad más: gracias a un proyecto desarrollado por la Universidad de Princeton (Shakespeare & Company Project), podemos saber qué libros pedían prestados a Sylvia Beach gentes como James Joyce, Simone de Beauvoir o Ernest Hemingway entre otros grandes de la literatura universal.