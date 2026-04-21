Palacio de la Zisa de Palermo: quién ordenó su construcción y el origen de su nombre

Viajamos a Italia, concretamente hasta la impresionante ciudad de Palermo, donde encontramos un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, el Palacio de la Zisa. También conocido como La Zisa, es un castillo que podemos encontrar en la zona occidental de Palermo.

Palacio de la Zisa de Palermo, a través de su historia

Para conocer su origen, debemos tener en cuenta que su construcción se inició en el siglo XII por los artesanos árabes para el rey Guillermo I de Sicilia, aunque fue completado por su hijo Guillermo II. En un principio, esta edificación se concibió como residencia veraniega de los reyes normandos, concretamente como parte de la estación de caza de impresionantes dimensiones como es la Genoard, es decir, el “Paraíso en la Tierra”.

En cuanto a la inspiración para crear La Zisa, es más que clara la influencia en la arquitectura morisca. Además, el nombre de Zisa deriva del término árabe al-Aziz, que significa “glorioso”, “noble”, “magnífico”. La palabra en sí, en escritura Naskh, se imprime en la entrada. Algo que era bastante habitual en los principales edificios islámicos de aquella época.

En el siglo XIV, se tomó la decisión de añadir almenas, y todo como consecuencia de la destrucción de parte de la inscripción árabe que embellece la zona superior de la construcción. Hay que tener en cuenta que se llevaron a cabo numerosas modificaciones sustanciales en el siglo XVII, cuando la Zisa, que estaba en muy malas condiciones, fue comprado por Giovanni di e Platamone Sandoval, Marqués de S. Giovanni la Mendola, Príncipe de Castelreale, Señor de la Mezzagrana y Zisa.

Detalle del Palacio de Zisa, Palermo | Imagen de Bjs, licencia: CC0, via Wikimedia Commons

Esta última capa de mármol de armas con un par de leones se puede apreciar en el fondo de la entrada. Además, hay que destacar que varias de las habitaciones que podemos encontrar en el interior se han ido modificando, al igual que la gran escalera y las nuevas ventanas exteriores fueron construidas con posterioridad.

Por si fuera poco, desde 1808 hasta la década de los 50 del pasado siglo, el Palacio de la Zisa de Palermo fue utilizado como residencia de los condes Notabartolo di Sciara. Con posterioridad, fue adquirida por la Región de Sicilia y, entre los años 1970 y 1980 fue restaurada. Fue un proceso largo y arduo, sobre todo en la zona norte que se había derrumbado en 1971.

En la actualidad, la Zisa está abierta para que sea visitada por locales y turistas. En varias de sus habitaciones, podemos encontrar numerosas piezas de arte islámico, pero también artefactos y herramientas de esta zona del Mediterráneo. Eso sí, la habitación que más llama la atención es la sala central, en la que cuenta con una decoración de mosaico e, incluso, tenía una fuente de la cual fluía el agua fuera. ¡Algo verdaderamente impresionante!

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Palermo, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el Palacio de la Zisa. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Con el paso del tiempo se ha convertido en una visita verdaderamente imprescindible, qué duda cabe!