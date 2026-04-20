El 25 de abril Venecia está de fiesta por partida triple

El 25 de abril Italia entera está de fiesta, se trata de una fiesta muy especial y muy celebrada en todo el país y es que conmemora el triunfo de la resistencia italiana frente al nazismo y el fascismo; durante ese día, que este año además es sábado, se celebran diferentes actos oficiales (desfiles, marchas, ofrendas florales en monumentos a los caídos…) y también actividades culturales (conciertos…).

¿Cuál es el mejor lugar de Italia para disfrutar de su Fiesta de la Liberación? Podríamos decir que es Roma aunque ciudades como Milán, Florencia o Bolonia tienen programaciones de lo más atractivo pero nos vamos a quedar con Venecia ¿por qué? Porque Venecia el 25 de abril está de fiesta por partida triple, no solo celebra la liberación sino también a su patrón, San Marcos y su Fiesta del Bòcolo que es algo así como un día del amor.

Venecia | Pixabay

El 25 de abril cabe que sea, junto a su Carnaval, el mejor día para visitar la ciudad de los canales porque ese día confluyen celebraciones de la historia nacional italiana, tradiciones religiosas y también otras de corte romántico: en cuanto al aspecto histórico, es verdad que los actos de la Fiesta de la Liberación son en Venecia un poco más discretos que en ciudades como Roma o Milán pero no faltan las ofrendas florales y un mínimo de actos institucionales que se concentran en las primeras horas de la mañana; la tradición religiosa viene de la mano del patrón de la ciudad al que se celebra en este día, San Marcos Evangelista y que tienen su momento más importante en la Misa solemne que se celebra en la Basílica de San Marcos; y, en cuanto al aspecto romántico, tiene que ver con el amor y las flores: es tradición en Venecia, el día 25 de abril, que los hombres regalen a las mujeres una rosa roja; esta tradición romántica, la fiesta del Bòcolo, está tan extendida que salta a la vista tanto en las floristerías como por las calles pues verás tanto a mujeres rosa en mano como a hombres camino de entregar la suya.

Máscara veneciana y rosa roja | Pxhere

¿Inconvenientes? La verdad es que solo se nos ocurre uno que, por otra parte, es el habitual en Venecia: la masificación… son muchos quienes visitan Venecia para celebrar el 25 de abril así que, si no quieres agobiarte y verte arrastrado por la multitud, ten en cuenta estas sencillas recomendaciones:

Para ver la Plaza de San Marcos y no a un montón de gente en la que crees que es la Plaza de San Marcos, tendrás que madrugar y llegar a este enclave veneciano antes de las 10 de la mañana, así podrás disfrutar no solo de un ambiente tranquilo sino también de visitar tanto la zona de la Basílica como el famoso Puente de los Suspiros sin agobios. Entre las 11 de la mañana y las 5 de las tarde esta zona se convierte en un gran hormiguero humano.

¿Quieres hacer un descanso y tomarte un café después de esta visita tan temprana? No busques sitio en las cafeterías de la plaza porque, además de que son más caras, estarán llenas, opta por calles cercanas ya fuera de la Plaza de San Marcos y, ya desayunado, échate a andar, disfruta de Venecia en uno de sus días más bellos… y compra o cómprate una rosa.

Para comer lo mejor es que reserves antes ¿dónde? En los restaurantes de Cannaregio o Dorsoduro, menos masificados y de precios menos caros que los de la Plaza de San Marcos. ¿Y después de comer? Puedes quedarte en Venecia y perderte por sus calles y canales, pasear en góndola… o escaparte en vaporetto por el Gran Canal y visitar Burano, así escapas de la masificación veneciana en las primeras horas de la tarde.

El atardecer y la noche en Venecia son de una belleza y de un romántico superlativo, más si cabe el 25 de abril; a partir de la siete se nota ya mucho que hay menos gente y se disfruta más bajo la luz dorada que envuelve la ciudad al caer la tarde y te sorprenderá más si cabe el silencio de Venecia en las primeras horas de la noche.