El pueblo de Sevilla que tiene el único Museo de Juego de Tronos de España: Figuras a tamaño real, trajes y firmas de los actores

Aunque hace siete años que dejó de emitirse Juego de Tronos, sus seguidores se siguen repartiendo por todo el mundo y eso se ve a las claras en un rincón de la provincia de Sevilla, donde funciona el único museo dedicado a la inmortal serie de HBO.

Se trata de dos salas, en otras tantas plantas, que se pueden visitar en el Museo de Osuna, municipio de la sierra sur sevillana en el que no solo se rodó un capítulo de la serie, sino que sus calles se convirtieron en lugares de convivencia de técnicos y actores, y eso cambió para siempre su forma de atraer el turismo.

En un pueblo que cuenta con lugares ya de por sí importantes para ver, como su colegiata, en 2015 se tuvo la iniciativa de comenzar a reunir en un museo todo lo que tuviese que ver con la visita de Juego de Tronos, concretamente para el capítulo 9 de la quinta temporada, cuando los localizadores buscaban un lugar que aparentase ser un foro de lucha similar a un anfiteatro, y encontraron su plaza de toros para rodar los reñideros de Meeren.

La peculiar estructura de la plaza y unos paneles en verde se unieron para que la tecnología crease un episodio memorable, y, a partir de ahí, se da la circunstancia de que el coso taurino es uno de los más visitados de España por gente no aficionada precisamente a la tauromaquia, y en la calle Sevilla se puede ver una exposición viva que permite que toda persona que disponga de material de cualquier índole relacionado con la serie lo pueda aportar a la colección para aumentar los fondos de la exposición.

Una colección muy diversa

María Esther Romero, auxiliar de turismo y guía del municipio, ha explicado a EFE que en el museo cuentan "con réplicas, firmas de los actores que vinieron a la grabación o 'merchandising'", e incluso con fotografías más o menos profesionales de los actores por el pueblo, captados por sus vecinos, en unas imágenes que han ido a parar directamente a las paredes del museo.

Una figura a tamaño real de un Caminante Blanco, esbirro del Señor de la Noche, o el traje de Jon Nieve son algunos de los elementos que pueden llamar más la atención en una colección en la que no faltan las coronas de los reyes, sus banderas oficiales o incluso una réplica en miniatura del Trono de Hierro, lo más codiciado para los protagonistas de la serie.

Museo de Juego de Tronos de Osuna (Sevilla) | EFE/ Fermín Cabanillas

Según la guía del museo, aunque la serie se terminó de emitir hace varios años "es tan importante a nivel internacional que la gente se la ve una y otra vez, tiene muchos fanáticos y eso hace que se quiera visitar los lugares donde se ha grabado y ver en vivo esos sitios".

Visitantes desde distintos lugares

El museo recibió en 2025 un total de 9.169 visitas, la mayoría procedente de distintos lugares de España, con un 88,07 %, mientras que el 11,93 % de las visitas internacionales se las repartieron, sobre todo, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

"Es gente que sabe expresamente que se han grabado episodios en Sevilla y viene a Osuna para ver de cerca lo que ha visto en la tele", dice María Esther Romero, en un municipio al pie de la A-92 que está marcado en rojo en las agendas de gente de todas las edades por este motivo.

Prueba de la fuerza de esta relación es que en 2018 la localidad fue punto de cita de miles de seguidores para participar en unas jornadas que suponían las primeras de este estilo en España sobre la serie, organizadas por el Podcast de Hielo y Fuego, y aunque dejó de emitirse el 19 de mayo de 2019 está claro que hay vida todavía por delante para una obra que ha dado la vuelta al mundo varias veces.