Kizhi Pogost, arquitectura de leyenda en una isla del lago Onega, en Rusia

La importancia arquitectónica de Kizhi Pogost es tal que en 1990 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ahora bien, si quieres visitar este lugar debes hacerlo en verano, no porque en otras épocas del año no sea accesible sino porque las dificultades que afrontarás serán mucho mayores: entre los meses de junio y septiembre se llega a Kizhi Pogost en barco desde Petrozavodsk y se puede recorrer el pueblo a pie con total tranquilidad mientras que entre los meses de noviembre y abril el lago se congela, se puede acceder con vehículos especiales pero no solo el acceso es más difícil, la visita en sí, por la nieve y el hielo, es más peligrosa; en primavera y otoño la situación es mejor que en invierno pero afectada igualmente por el clima (temperaturas bajas, lluvias…), de ahí que lo ideal sea, sin duda, visitar Kizhi Pogost en verano.

Kizhi Pogost | Pixabay

Y ahora que sabes cuándo visitar Kizhi Pogost te contamos lo que vas a descubrir allí porque no solo podrás maravillarte ante la arquitectura religiosa de madera típica de Carelia y de todo el norte de Rusia sino también las técnicas empleadas en su construcción a través de demostraciones de restauración exposiciones sobre la vida tradicional rusa en la zona.

Claro que lo mejor de visitar Kizhi Pogost en verano es poder recorrerlo a placer empezando por la Iglesia de la Transfiguración, famosa por sus 22 cúpulas de madera, por su espacio interior y por los iconos pintados que la decoran; la iglesia de la Intercesión es más pequeña, solo cuenta de hecho con 9 cúpulas, pero no menos interesante gracias a su campanario independiente; el cementerio es también de visita obligada por sus tumbas antiguas y sus lápidas de madera.

Kizhi Pogost | Pixabay

No puedes marcharte de Kizhi Pogost sin disfrutar también de su entorno de bosque boreal recorriendo sus senderos que te llevan, además, de iglesia en iglesia; también es interesante acercarse a los miradores, ya sea en el muelle del lago o en otras zonas de la isla, para ver el paisaje salpicado de construcciones de madera y como esas construcciones se integran maravillosamente con el entorno natural.