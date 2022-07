Yakutsk: La ciudad más fría del mundo se encuentra en Rusia

En plena ola de calor, a la mayoría de nosotros nos gustaría estar en un lugar donde hiciese más frío. La incomodidad del sudor, el agobio y el sentir que te has quedado sin formas posibles de refrescarte, hace que los usuarios de las redes naveguen en busca de sitios a los cuales poder viajar donde la temperatura esté más baja. Sin embargo, ¿viajarías al lugar más frío del mundo?

El usuario de Twitter @albertofm_.d se ha encargado de hacer un hilo donde habla sobre la ciudad más fría del mundo: Yakutsk. Esta ciudad es la capital de la República de Sajá y tiene unos 300.000 habitantes. Está situada al norte de Siberia (Rusia). Los inviernos son de -50ºC y los veranos alrededor de 20ºC. Separada del resto de Rusia por el río Lena, Yakutsk tiene una serie de características que la hacen destacar entre todas las ciudades tanto de Rusia como del mundo.

Debido a las bajas temperaturas que la sitúan como la ciudad más fría del mundo junto a otras como Verjoyansk y Calgary, Yakutsk tiene que ajustarse a sus características ambientales para poder sobrellevar una vida que entre dentro de lo "normal". Por ejemplo, los coches que se quedan en la calle aparcados, tienen que arrancarse muy habitualmente para que el motor no se congele (esto produce una neblina de contaminación). Las tuberías que en otro lugar del mundo se ubicarían debajo de las calles, aceras y casas, aquí se encuentran a varios metros del suelo para que no se congelen y no haya problemas de abastecimiento de agua, gas, etc. En los mercados de pescado y carne, no hacen falta congeladores ya que la comida se mantiene con la baja temperatura.

Yakutsk, además, produce el 20% de diamantes a nivel mundial y por ende, se convierte en una ciudad cuya economía no es nada negativa. Esto hace que prospere en el ámbito, por ejemplo, educacional con universidades destacables. A día de hoy se observa como una ciudad moderna y actualizada.

