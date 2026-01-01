Lugares del Caribe para vivir el verano en enero y febrero

¿Estás ya pensando en Punta Cana, Varadero, la Riviera Maya o Cancún? Son, sin duda, destinos caribeños de escándalo y visitarlos en las primeras semanas del año no es mal plan, al fin y al cabo la mayor parte de las costas bañadas por el Mar Caribe están en temporada seca, ahora bien, en las costas dominicanas, como en las de Jamaica, puedes encontrarte con algún fuente frío que nuble el día; en Cuba en estas semana reciben la visita del viento del norte, que es frío y deja el mar revuelto a su paso y algo parecido sucede en la costa de la península de Yucatán, los frentes fríos provocan noches frías y mar picado.

Si no quieres correr el riesgo de que uno de esos frentes te enfríe tus días de vacaciones cálidas en enero o febrero lo mejor será que visites los lugares del Caribe en los que esos frentes no se esperan ¿y cuáles son? Eso es lo que vamos a desvelarte a continuación:

Aruba

Aruba | Pixabay

Aruba es el paraíso caribeño por excelencia, tanto es así que está incluso fuera de la zona de huracanes incluso cuando es su temporada; son famosas sus playas de arena blanca (Eagle Beach y Palm Beach las que más) y por eso es el destino ideal si lo que buscas es disfrutar de unos cálidos y placenteros días de playa en enero o febrero.

Barbados

Barbados | Pixabay

Barbados no tiene nada que envidiar a Aruba en cuanto al clima cálido y estable en las primeras semanas del año, nos ofrece también playas de escándalo, tan paradisíacas como imaginamos siempre las playas caribeñas, y añade además un ambiente nocturno muy animado; Barbados es también ideal para quienes quieren combinar el goce y disfrute de la playas con el de la cultura local, especialmente de la gastronomía caribeña.

Santa Lucía

Santa Lucía | Pixabay

Si la playa te seduce pero eres más de senderismo y naturaleza tierra adentro (o quieres disfrutar de ambas cosas), Santa Lucía te seducirá seguro: los montes Pitons con sus selvas y cascadas ofrecen un paisaje espectacular para pasearlo y podrás combinarlo con playas caribeñas en las que disfrutar del snorkel a placer.

Las Bahamas

Nassau. La Bahamas | Pixabay

En Las Bahamas el clima en enero y febrero es agradable, no tan caluroso como en otros destinos caribeños y si a esto añadimos la espectacularidad de las playas de Exumas o Nassau y la posibilidad de sacar con cerdos en Big Major Cay, de disfrutar de rutas en barco y hasta del buceo además del snorkel… el resultado es que Las Bahamas son realmente un destino ideal para las primeras semanas del año.

Playa en Curaçao | Pixabay

¿Más destinos caribeños recomendables en enero y febrero? Los hay: Curaçao para los amantes de la playa y el turismo cultural que no renuncian a los placeres de la vida urbanita (placeres de los que podrán disfrutar en Willemstad); Antigua y Barbuda para quienes quieren playa y nada más que playa (más de 350 playas hay en este archipiélago…); y Tobago para quienes buscan un destino no tan concurrido como los ateríos, playas tranquilas, naturaleza exuberante y un clima agradable.