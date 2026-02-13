¿Sabes cuáles son las islas del norte de España que se pueden visitar?

El norte de España es famoso por su gastronomía, por sus paisajes, sus montañas, sus playas… pero no tanto por sus islas salvo alguna excepción que seguro que ya te está viendo a la cabeza ahora bien, eso no significa que en el norte de España no haya islas interesantes ¡vaya si las hay! A continuación repasamos algunas empezando por las más populares: las Cíes y San Juan de Gaztelugatxe:

Islas Cíes

Islas Cíes | Pixabay

Están frente a la ría de Vigo y forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas; se pueden visitar, es más, son de vista obligada si tu destino son las Rías Bajas gallegas, ahora bien, ten en cuenta que el acceso está limitado así que tienes que reservar con tiempo. ¿Cómo llegar? En barco desde Vigo, Cangas o Baiona ¿y qué te vas a encontrar? Una playa de escándalo (la de Rodas, que pasa por ser una de las mejores del mundo a pesar de la temperatura del agua, que es baja), senderos panorámicos y un entorno natural salvaje y bello.

San Juan de Gaztelugatxe

San Juan de Gaztelugatxe | Pixabay

Está en la costa de Vizcaya, cerca de Bermeo, y por si no tenía ya su buena fama antes, ganó popularidad internacional al haber sido escenario de la emblemática serie Juego de Tronos; no necesitarás barco para llegar a ella porque está unida a tierra por un puente aunque 200 escalones cabe que te disuadan… (no deberías, a no ser que quieras privarte de una visita a Rocadragón). El acceso es gratuito pero no libre, reserva con tiempo especialmente en temporada alta.

Isla de Ons

Isla de Ons | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Como las Cíes, la isla de Ons está integrada en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas y se llega a ella en barco desde Bueu, Sanxenxo o Portonovo; no está tan solicitada como las Cíes pero en temporada alta también es necesario reservar con antelación o te quedarás fuera del cupo diario de acceso. Es más tranquila que las Cíes pero no menos bella, aquí hay una playa nudista (la de Melide), un faro y vistas espectaculares abiertas al Atlántico, también senderos para caminar a placer.

Sálvora

Sálvora | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es la isla más remota del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas y mucho menos frecuentada que las Cíes u Ons, además aquí no es que haya cupo, las visitas son si cabe más restringidas y solo se realizan con guía; no solo es la isla más remota del parque sino también la más salvaje, en ella se conservan los restos de un poblado abandonado y s cuenta la historia del naufragio del Santa Isabel en 1910, tan famoso porque costó la vida a más de 200 personas como por las tres heroínas de Sálvora, tres mujeres que, a pesar de la mala mar, salieron en una pequeña barca y rescataron a varios náufragos.

Isla de Santa Clara

Isla de Santa Clara | Imagen de Jchmrt, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Está en la bahía de la Concha, en San Sebastián y en verano es posible acceder a ella incluso en kayak; la visita no solo merece la pena por las vistas de la bahía de la Concha, que son únicas y excepcionales, sino también porque cuneta con una piscina natural y con un faro y una pequeña red de senderos cortos en los que pasear a placer.

¿Más islas en el norte de España? Las hay pero no se pueden visitar: la isla de Tapia en Tapia de Casariego, Cortegada, en el Parque Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas, la isla del Mouro frente a Santander y la isla de Santa Marina, en la ría de Cubas, que es además privada.