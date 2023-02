Holbox, una isla mexicana para visitar en invierno

Holbox es una pequeñísima isla mexicana (40 kilómetros de largo y sólo 2 de ancho) que está unida a la tierra continental... a ratos; hay un banco de arena que, según las mareas, a veces convierte a esta isla en una pequeña península; aquí solo viven unas mil personas y lo primero que tienes que saber de ella es que, en época de huracanes y según sean las previsiones, la isla es desalojada por completo; es más, no sólo no se recomienda visitarla en época de huracanes, tampoco en época de lluvias porque aquí las carreteras no están asfaltadas, de ahí que la época de menos lluvias (marzo y abril) sean los meses más recomendados para visitarla. Para llegar a ella deberás viajar hasta el puerto de Chiquilá y allí tomar el transbordador que cruza la Lagua Yalahau; en 20 minutos desde Chiquilá llegarás a Holbox.

Holbox | Pixabay

¿Qué tiene de especial Holbox? Sus playas en la zona norte y su tradición de pesca de langosta, una tradición que se traduce en una rica oferta de este mariscos en los restaurantes de la isla; Holbox es un destino ideal para quienes buscan relajarse y descansar en un entorno caribeño y natural, paseando por la playa y tumbándose al sol; también para los que gozan del turismo de aventura y por supuesto para quienes quieren pasear pequeñas y coloridas localidades caribeñas.

Decíamos también que Holbox es un destino ideal para los amantes del ecoturismo y es que esta isla es actualmente parte de la reserva de la biosfera y área de protección de flora y fauna Yum Balam; descubrirás que esta isla es un refugio natural de varias especies de aves en peligro de extinción y el modo en que los habitantes de la isla están tan concienciados de la importancia de la naturaleza de Holbox que, si bien no renuncian al turismo porque representa buena parte de su sustento, se limitan a desarrollar proyectos de turismo sostenible, es decir, de los que tienen un impacto mínimo en la naturaleza.

Además, desde esta isla y haciendo uso de las lanchas que ofrecen excursiones, podrás disfrutar de visitas realmente deliciosas: puedes acercarte a Isla Pasión que es opco más de un islote pero que tiene espectaculares playas vírgenes; o, si prefieres gozar de la naturaleza de manglares y del avistamiento de aves, puedes acercarte a Isla Pájaros y recorrer sus senderos para acercarte a sus miradores y disfrutar viendo cormoranes, flamencos, garzas, pelíganos, gavionas, patos silvestres...

Holbox | Pixabay

Una curiosidad más: dado que en la isla no hay carreteras, apenas hay coches ¿cómo te moverás por ella? Podrás hacerlo caminando, también en bicicleta y en carritos de golf eléctricos.