5 hoteles de cuento en Hungría

A veces cuando buscamos alojamiento buscamos ser prácticos mientras en otras ocasiones buscamos lugares con más encanto, incluso mágicos, todo dependerá del objeto y objetivo de nuestro viaje; cualquier opción es buena, ahora bien, elegir el alojamiento con descuido puede arruinar nuestra experiencia viajera así que más nos valdría poner un poco de atención en este punto… Y para eso, para ponértelo fácil si tienes Hungría como destino en los próximos meses, vamos a recomendarte 5 hoteles que no te van a fallar.

Palacio Pipo de Ozora para quienes quieren vivir un cuento de príncipes y princesas

Está en Ozora y se trata de un palacio renacentista con patio interior cubierto de enredaderas, sala del trono perfectamente ornamentada y por supuesto una armería; eso además de cinco habitaciones y espacios para celebrar eventos. ¿Te imaginas casarte en lugar así? Podrías… porque sí, también organizan bodas.

Palacio Pipo de Ozora | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

El Mirador de Galya en el Cerro Peter para quienes quieren dormir con vistas

Este alojamiento es tan íntimo, o más si cabe, que el Palacio Pipo, también mucho más moderno y es que se trata de un mirador con premios de arquitectura que es, además, el más alto de Hungría (imagínate las vistas…); en la parte superior del mirador hay una plataforma de 30 metros de altura que incluye tres unidades de alojamiento que pueden reservarse como habitaciones individuales o como una cabaña completa.

Mirador de Galya en el Cerro Peter | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Yurta Pataklak Mátra en Mátrakeresztes (a hora y 20 minutos de Budapest)

¿Quieres más aventura? ¿Alojamientos si cabe más singulares? Esta Yurta, ubicada a tan solo hora y 20 de Budapest, puede ser perfecta, tiene dos dormitorios y una terraza y es perfecta para parejas que buscan una experiencia natural en Hungría, ideal para conocer el paisaje de Mátra.

Marina Cormorán en Tiszafüred, cerca del río y el lago Tisza

¿Quién no querría pasar al menos una noche en una casa flotante y en un entorno natural tan bello como el del río y el lago Tisza? Si eres de los que no se siente cómodo con agua bajo sus pies en lugar de tierra firme no temas, no tienes que renunciar a este destino, también nos ofrece la opción de alojarnos en coquetas cabañas junto al lago.

Marina Cormorán en Tiszafüred, cerca del río y el lago Tisza | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Casas en los árboles de Noszvaj

Seguimos con los alojamientos poco comunes ¿eres de los que de niño soñaba con tener una cabaña en un árbol? Entonces te encantarán estas casas a 10 kilómetros de Eger, en Noszvaj, un pueblo por lo demás famoso por su oferta de glamping. Estas casas nos ofrecen estancias de lujo, con jacuzzi privado y sauna infrarroja panorámica (instalaciones propias de un hotel de 4 estrellas).