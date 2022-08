3 ciudades para conocer la historia de los mayas que ni son Chichen Itzá ni están en México

Cristóbal Colón descubrió América, lo hizo sin querer, buscaba una nueva ruta para llegar a las Indias y se encontró un nuevo continente al que, tras las embarcaciones españolas, llegaron los ingleses, los holandeses, los portugueses, los franceses... pero América no era un pedazo de tierra baldía, tenía no solo su propia naturaleza sino también su propia historia que era la de sus habitantes, civilizaciones como la azteca, la maya, la inca... civilizaciones de las que en América del Norte no queda apenas nada pero de las que en Sudamérica y especialmente en Centroamérica queda muchísimo, tanto como para poder afirmar, por ejemplo, que no es necesario viajar a México para descubrir la historia de los mayas aunque, ciertamente, ese país era algo así como el epicentro de esa civilización, una civilización que ocupaba precisamente tierras mexicanas pero también, y de forma muy importante, de Guatemala, Honduras y Belice; es a esos tres países a donde nos dirigimos hoy para conocer tres enclaves mayas de notable importancia.

Tikal en Guatemala

Es uno de los vestigios mayas más importante que se conservan, tan importante como Chichén Itzá y Palenque en México; está en el municipio de Flores e integrado en el Parque Nacional Tikal que es, además, Patrimonio de la Humanidad. El nombre maya de esta ciudad era Yax Mutul y era la capital de uno de los reinos mayas más poderosos que han existido y es que Tikal es el asentamiento prehispánico más extenso de Guatelama, se conservan de ella unos 5000 edificios pero si visitas este icónico lugar sólo podrás ver el 5% de todos ellos, el resto todavía no han sido habilitados para ser visitados; claro que no es necesario más para hacernos una idea de cómo era la sociedad maya pues podremos maravillarnos ante sus pirámides escalonadas, sus templos, su campo de juego de pelota...

Copán. Honduras | Pixabay

Copán en Honduras

Los vestigios de la ciudad de Copán son tan importantes y tan representativos del mundo maya que algunos historiadores se refieren a ellos como el París del mundo maya, de hecho es aquí, en Copán, donde podemos ver grabado en piedra el texto maya más extenso que se conserva, está en la Escalinata Jeroglífica de este centro arqueológico; lo que resulta soprendente es saber que, como en el caso de Tikal, por majestuoso que nos parezca el yacimiento, es solo un 5% o poco más de lo que era originalmente la ciudad maya de Copán, el resto no ha sido todavía excavado y recuperado. En este sitio maya podrás maravillarte ante sus edificios residenciales, templos, estelas de piedra, jeroglíficos, juego de pelota... Para no perderte nada ten en cuenta que el kilómetro largo que se visita de Copán se organiza en seis zonas: el Conjunto Prinicpal que era el centro de la ciudad y donde se conserva la Acrópolis, el Juego de Pelota, la Escalinata de Jeroglíficos, la Plaza de Orintente, la Plaza Occidental y el Conjunto del Cementerio.

Ruinas mayas. Belice | Pixabay

Caracol en Belice

El de Caracol, o El Caracol, fue, probablemente, el mayor asentamiento maya en Belice y es también uno de sus secretos mejor guardados, el país suele publicitarse más como destino paradisíaco que arqueológico y eso hace que visitar la ciudad maya de Caracol sea una experiencia muy distinta a recorrer Chichén Itzá, Palenque o incluso Tikal o Copán, se trata de un lugar sin la gran afluencia turística de los clásicos y más populares enclaves mayas. En Caracol te sorprenderás frente al templo de Canaa, que es todavía hoy la estructura artificial más alta del país y, como en el caso de Copán y Tikal, debes tener en cuenta que lo que se ve de la ciudad son muy pocos vestigios de la imponente ciudad maya que fue, se calcula que ocupaba casi 150 kilómetros cuadrados y superaba los 30.000 edificios, construcciones que siguen hoy, en su mayor parte, ocultos en la frondosa naturaleza de Belice. Ten en cuenta, además, que las ruinas mayas de Caracol no fueron descubiertas hasta el S.XX, al contrario de como ocurrió con las de Copán que se descubrieron en la época del Descubrimiento de América siglos atrás, de ahí que sean las grandes desconocidas todavía.

