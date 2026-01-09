Planes invernales para descubrir Helsinki

Sí que es cierto que las temperaturas bajan mucho y que el frío hiela hasta los huesos. Pero esto último sólo ocurre si no se va bien abrigado; no es nada que la ropa adecuada no pueda solucionar. Así, deja de ser una excusa para no viajar a esta capital nórdica en estos meses del año, cuando brilla de manera especial.

Es habitual que las precipitaciones caigan en forma de nieve sobre Helsinki durante los meses de frío, así que, para empezar, sus calles suelen estar a menudo cubiertas de nieve. Y te adelantamos algo: pasear entre edificios, monumentos y plazas cubiertos de blanco es toda una delicia. De este modo, es todo un planazo que no puedes perderte y que debe incluir, sin lugar a dudas, una visita a la Plaza del Senado a primera hora de la mañana

Otra idea para disfrutar de Helsinki en invierno es adentrarse en sus mercados cubiertos para sentir la vida local. Si bien están abiertos durante todo el año, cuando las temperaturas bajan se convierten en verdaderos refugios. En el Mercado Central, llamado Kauppahalli, puedes encontrar productos locales como panes, quesos y salmón. Tampoco podemos olvidarnos del Kauppatori o mercado del Puerto, en el que se pueden degustar ricas sopas calientes o comprar artesanías.

Por otro lado, no se nos ocurre mejor momento para disfrutar de las famosas saunas finlandesas. Forman parte de la cultura local y se tornan de lo más apetecibles después de un paseo helado por las calles de la ciudad. Löyly es una sauna moderna con vistas al mar, pero también puedes valorar otras como Allas Sea Pool, otra de las mejores de la ciudad.

Helsinki en invierno | Pixabay

Aunque no resulte tan emocionante ni diferente, visitar un museo es otro gran plan en invierno en Helsinki. Porque sí, aunque la ropa térmica pueda hacer que sobrellevar el clima helado sea mucho más sencillo, apetece combinar actividades de exterior con otras de interior. Así que apunta el Museo de Arte Ateneum o el Museo de Arte Contemporáneo Kiasma como posibles opciones.

Para terminar, queremos proponerte dos grandes planes para disfrutar de la capital de Finlandia en invierno. Estos sí, al aire libre. Patinar y jugar en la nieve es posible en varios parques de la ciudad, que hacen las veces de pistas de patinaje sobre hielo cuando llega el frío.

Además, el invierno es la mejor época para salir a cazar auroras boreales, uno de los sueños de muchísimas personas que viajan a los países nórdicos. Es cierto que Helsinki no está tan al norte como debería y que no es el mejor lugar para verlas. Pero es posible hacerlo siempre que te alejes de zonas con contaminación lumínica, así que no pierdas la esperanza.