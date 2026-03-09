El safari más auténtico de África se vive en el Valle de Loango, en Gabón

Si piensas en safaris seguro que piensas en el Serengueti y más seguro aun que piensas en los cinco grandes porque quien viaja a África con el ánimo de conocer su naturaleza y su fauna lo hace pensando en ellos (leones, elefantes, rinocerontes, búfalos y leopardos); ahora bien, África, como el gran continente que es, guarda secretos y tesoros y entre ellos está el Valle de Loango, en Gabón.

Si por algo es atractivo el Valle de Loango es por su fauna: aquí podrás ver a los elefantes caminando hasta la orilla del océano, se trata de una imagen de estos grandes mamíferos que se puede ver en muy pocos lugares del mundo; claro que no solo los elefantes viven aquí, también hay hipopótamos, búfalos, cocodrilos, gorilas, chimpancés, monos, y gran variedad de aves y reptiles.

Además, de finales de marzo en adelante, el Valle de de Loango está en su temporada seca y eso hace que los senderos sean más accesibles y los animales más fáciles de encontrar y observar.

Claro que el Valle de Loango no es atractivo solo por su fauna, también por sus paisajes: playas vírgenes largas y desiertas perfectas para pasear y ver a los elefantes, lagunas y manglares que se pueden recorrer en canoa o en barco y entornos que harán las delicias de los amantes del trekking.

Valle de Loango | Imagen de Allmania23, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El Valle del Loango nos permite disfrutar de una de las experiencias de safari más auténticas del continente africano pero sin olvidar que se trata de un destino de turismo responsable donde se ofrece el entorno a los visitantes al tiempo que se protege; es de hecho un destino poco visitado en comparación con otros destinos de safari en África y eso hace que sea posible vivir aquí una experiencia de safari más auténtica.

¿Inconvenientes? Solo se nos ocurre uno: el Parque Nacional de Loango, en el corazón del Valle de Loango, es uno de los parques más remotos de África occidental. Para llegar tendrás primero que volar a la capital de Gabón, Libreville (depende de su lugar de origen lo más probable es que tengas que hacer escala en París o en alguna ciudad africana); después tendrás que hacer uso de un vuelo doméstico para llegar a Port-Gentil o, si lo prefieres, recorrer la distancia entre estas ciudades por carretera; y finalmente tendrás también dos opciones para llegar al parque desde Port-Gentil: o bien en barco atravesando lagunas y manglares o bien en un 4x4 atravesando la selva hasta llegar a los lodges del parque.

Necesitarás prácticamente un día entero para llegar desde España hasta el Valle de Loango, en Gabón pero, estamos seguros, el traslado merecerá la pena, no en vano este valle es popularmente conocido como el último Edén de África.