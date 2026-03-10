Marte en la Tierra: El río de Huelva que ayuda a los científicos a detectar vida en otros planetas

Huelva se ha convertido en uno de los ejes fundamentales para entender la naturaleza del Planeta Rojo. Marte lleva décadas en el punto de mira de la comunidad científica y desentrañar si existe vida en este planeta sigue siendo un cometido primordial en el sector. Un trabajo para el que este río español se ha establecido como un punto clave en los estudios.

Se trata de Río Tinto, que pasa junto a la capital de la provincia y desde el cual los investigadores llevan a cabo todo tipo de pruebas para recopilar información fundamental de cara a las futuras misiones espaciales en Marte. Y es que, como un reportaje de National Geographic revela, este río comparte las propiedades geoquímicas del Planeta Rojo; lo cual ha provocado que la ciencia se refiera a Río Tinto como el "Marte en la Tierra".

Sus aguas alcanzan una acidez que ronda un pH de 2'3 y, conforme más se desciende desde su superficie, más disminuye el contenido de oxígeno, llegando a ser anóxico en el fondo. Sus aguas rojizas se deben al óxido de hierro y al ácido sulfúrico, ambos producidos por formas de vida subterráneas en los poros de las rocas. Son organismos unicelulares que se alimentan de hierro en una absoluta oscuridad, por lo que no dependen de la luz para sobrevivir.

El entorno oligotrófico del río impediría que hubiera suficiente alimento para que los microorganismos subsistan; sin embargo, la realidad es bien diferente. Los últimos estudios han concluido que hay muchísima vida en las profundidades de Río Tinto y esto podría ser un pilar fundamental en los estudios marcianos.

Las muestras que se extraen de este río de Huelva, llevadas al centro de astrobiología de Madrid, se utilizan como referencia para evaluar cómo sería la vida en otros planetas; así como para el desarrollo de herramientas que puedan ayudar a detectarla. Y es que entender la microbiología del subsuelo es un paso gigante para valorar la vida en Marte o incluso en Europa, la luna de Júpiter.

Las probabilidades de que estas formas de vida existan fuera de la Tierra no son precisamente escasas y misiones como la ExoMars, retrasada hasta 2028 a causa de la guerra de Ucrania, podrían ser de lo más reveladoras gracias a los estudios que se llevan a cabo en Río Tinto.

Un lugar que merece la pena visitar para, sabiendo que viajar a Marte se antoja imposible, sentirse en el Planeta Rojo sin tan siquiera salir del país.