Estos son los lugares de Europa que reciben más visitantes

Francia recibe más de 100 millones de turistas internacionales al año (una locura de cifra sabiendo que no incluye el turismo nacional) y España se acerca a esa cifra (recibimos unos 94 millones de turistas internacionales); el tercero en discordia en esta terna es Italia, que recibe unos 65 millones de turistas extranjeros y completa así el pódium de los únicos países de Europa que superan los 50 millones de visitantes al año aunque, ciertamente, hay otros países que no reciben pocos turistas: El Reino Unido supera los 40 millones de turistas extranjeros al año mientras que Austria, Grecia y Portugal superan los 30 millones.

Partiendo de esa información cabe que te sorprendan algunos de los lugares más visitados de Europa:

Museo del Louvre | Pixabay

Si hablamos de ciudades París reina sobre todas las demás seguida de Londres, ambas superan los 15 millones de visitantes al año; Barcelona, Valencia, Budapest, Madrid, Atenas, Lisboa y Ámsterdam superan los 5 millones de visitantes.

Si hablamos de islas, Ibiza, Mallorca y Tenerife, además de la griega Zante, son de las más visitadas del viejo continente.

Ibiza | Pixabay

Y si hablamos de monumentos y museos, estos son los que reciben un mayor número de visitantes:

Se estima que el Coliseo de Roma recibe unos 10 millones de visitantes al año y el parisino Museo del Louvre más de 8 millones; tanto los Museos Vaticanos como la Torre Eiffel y el Palacio de Versalles reciben unos 7 millones de visitantes al año.

Sagrada Familia de Barcelona | Pixabay

El Museo Británico supera los 5 millones de visitantes al año y en cifras similares se mueven tanto la Sagrada Familia de Barcelona recibe como la Acrópolis de Atenas; el Museo Del Prado y Museo d’Orsay superan los 3 millones de visitantes al año, también el London Eye. La Alhambra y la Puerta de Brandeburgo rondan igualmente las mismas cifras.