Ciudades más ventosas de España

Estamos padeciendo estoicamente (tampoco es que tengamos otra opción…) un invierno lluvioso como no recordábamos, como no recuerdan ni los datos de la AEMET y es que si hasta hace nada hablábamos siempre de riesgo de sequía, estos días de lo que hablamos es del peligro que supone que el suelo ya no pueda tragar más agua o de que los acuíferos de Grazalema están desbordados; claro que de ciudades lluviosas ya hemos hablado en ocasiones anteriores y hoy más que hablar de la lluvia que repiquetea en la ventana queremos hablar del viento que nos hace volar en cuanto ponemos un pie en la calle.

No somos Mary Poppins así que la idea de salir volando no nos seduce, es más, nos ponemos serios porque somos conscientes de que lo mismo se cae un árbol en plena calle que una maceta de una terraza (recordemos recogerlas…), ahora bien, del mismo modo que hay ciudades que saben llevar la lluvia con gran dignidad (la experiencia, también en esto, es un grado) hay otras que logran hacer lo propio con el viento y por la misma razón, porque lo sufren habitualmente. ¿De qué ciudades hablamos?

Vaya por delante que para hablar de ciudades ventosas de puede hablar de las que sufren más días de viento o de las que lideran las rachas de viento más fuertes o… según busquemos los datos podrán salirnos unas u otras ciudades pero nadie discutirá que las tres que proponemos a continuación son ciudades ventosas donde las haya:

Tarifa: que le pregunten a los amantes del windsurf

Tarifa | Pixabay

Tarifa pasa por ser la capital del viento en España y es que, según datos históricos, se han medido en esta localidad andaluza rachas de viento de 168 km/h. El viento de Levante es el más temido (no solo en Tarifa, en Cádiz en general) y el Poniente pasa por ser el bueno de la película por ser menos racheado y más suave. Un dato realmente imponente: los días de viento en Tarifa suelen ser 300 al año… por eso es la capital española del viento y la europea del Kitsurf y el Windsurf, claro.

A Coruña: que pregunten a un coruñés cuántos paraguas se llevó el viento

A Coruña | Pxhere

A Coruña suele presentarse no solo como la ciudad herculina, en alusión a su emblemática Torre de Hércules que es el faro más antiguo del mundo todavía en funcionamiento, sino como una ciudad abierta al mar y eso ya nos anticipa que aquí el viento sopla con ganas, tanto es así que según datos históricos se han registrado rachas de 160 km/h. Los vientos del norte y noroeste son los más frecuentes y suelen venir con frentes del Atlántico. Los meses de invierno y las primeras semanas de la primavera suelen ser el tiempo más ventoso del año en A Coruña.

Zaragoza: que le pregunten a un maño por el Cierzo

Zaragoza | Pxhere

Cuando pensamos en ciudades ventosas es verdad que tendemos a pensar en ciudades costeras pero hay alguna ciudad interior en la que el viendo sopla con fuerza inusitada, Zaragoza es una de ellas, en su caso las rachas registradas en series históricas alcanzan los 135 km/h. El Cierzo, viento dirección noroeste que llega del Atlántico y va hacia el Mediterráneo es el protagonista y es que se hace notar en Zaragoza entre 120 y 150 días al año.

Para que podamos hacernos una idea de cuán ventosas pueden llegar a ser estas tres ciudades basta un dato: solo tres estaciones meteorológicas de AEMET han registrado rachas superiores a las de Tarifa o A Coruña: Izaña en Tenerife (248 km/h), Mirador del Cable en los Picos de Europa (236 km/h), Estaca de Bares en A Coruña (216 km/h).

¿Más ciudades ventosas? Las hay, por supuesto: algunas en el sur de España, como Almería o Cádiz, otras en el norte, como Bilbao, Santander o Gijón, y también en las Islas Canarias como Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife o en las Baleares como Palma de Mallorca.