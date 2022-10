Estos son los lugares abandonados más terroríficos de Europa

Cada vez nos encontramos más cerca de la fecha que tanto ansiamos: la llegada de Halloween. Y es que para los que somos fans del terror, el ambiente que se produce en estos días es ideal. Ya te hemos hablado de lugares tan imponentes y terroríficos como algunos cementerios que, dicen, están malditos. Por eso, desde Viajestic no queremos dejar de descubrirte algunos de los lugares más escondidos y espeluznantes del mundo.

En este caso, la lupa se centrará en Europa y algunos de sus enclaves que se encuentran relativamente en secreto pero que no cabe duda de que podrían ejercer de escenario para una película de terror. Vamos a hablar de algunos de estos lugares y dónde se encuentran. ¿Te atreverías a visitarlos?

1. Prypjat (Ucrania)

La gran catástrofe de Chernóbil causó mucho daño también a las poblaciones situadas a los alrededores del reactor nuclear. Es por eso que esta ciudad ubicada a 3 kilómetros, quedó completamente en ruinas tras las posteriores reacciones que se produjeron por la radiación. Su paisaje se coloca entre las fotografías que más pone los pelos de punta del mundo.

2. Orador-sur-Glane (Francia)

Esta localidad es quizás el símbolo más espeluznante de la barbarie nazi: allí se produjo una masacre a manos de 200 soldados, acabando con un total de 642 personas muertas. Este suceso hizo que el pueblo quedase en gran parte en ruinas. A día de hoy, las fotografías que dejan esas ruinas son escalofriantes. No por ningún suceso paranormal sino porque es la viva imagen de lo que puede hacer el ser humano.

3. La Colina de las Cruces (Siauliai, Lituania)

A 12 kilómetros de la ciudad de Siauliai, se encuentra una colina que llama la atención de todo el mundo por el gran número de cruces clavadas en la tierra. Cruces que han sido puestas ahí a lo largo de los siglos por creyentes dando lugar a que haya alrededor de 100.000 cruces expuestas. Si observamos el paisaje, no se puede evitar que den escalofríos ya que parece un cementerio pero, sin embargo, debajo de esas tierras no hay nadie enterrado. Algo que llama más aún a la curiosidad. A día de hoy no se sabe qué originó la tradición de las cruces pero muchos seguidores de la religión cristiana viajan hasta el lugar para poder colocar sus cruces. Está claro que para ellos no resulta ser siniestro pero la imagen que deja este paisaje, no resulta nada acogedora.

4. Bosque de Hoia-Baciu (Rumanía)

Si algo caracteriza a este lugar, es el aspecto misterioso que alberga: la niebla y sus altos árboles hacen que sea un escenario ideal para inspirar una obra de terror. Rumanía alberga algunos lugares de este tipo, como por ejemplo como ya vimos hace unos días en los castillos encantados de Europa, el Castillo de Bran. En este caso, este bosque, a parte de su imagen terrorífica, también guarda muchos secretos y leyendas como por ejemplo, algunas personas hablan de la pérdida de noción del tiempo que se produce en él o el gran misterioso círculo en medio del bosque nadie sabe cómo se hizo.

5. Osario de Sedlec (República Checa)

¿Te imaginas un lugar hecho de huesos? Esta pequeña capilla ubicada bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos en Sedlec es la imagen viva de que esto puede pasar. Alrededor de 40.000 esqueletos humanos decoran el mobiliario de la capilla de una forma ingeniosa a la par que espeluznante.

6. Castillo de Miranda (Bélgica)

Este castillo abandonado es famoso por las historias que se cuentan de él: tras su utilización como fortaleza para familias importantes y posterior ocupación alemana, en 1950 pasó a ser un orfanato y campamento para niños hasta los años 70. Finalmente el sombrío castillo acabó siendo abandonado. Las leyendas urbanas dicen que a día de hoy, muchos exploradores urbanos han visto y oído a niños correteando por este lugar.

7. Catacumbas de París (Francia)

Y si te ha impresionado la capilla hecha de huesos humanos, estas catacumbas con paredes repletas de huesos y calaveras humanas te producirá escalofríos. Es uno de los destinos más visitados de París ya que este terrorífico lugar no deja indiferente a nadie.

