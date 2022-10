7 lugares terroríficos ideales para los amantes de Halloween

Se acerca la noche de Halloween, una fiesta pagana e histórica en la que nos tomamos el susto a broma y en la que del miedo hacemos una juerga: donde no se celebra Halloween propiamente dicho se celebra el Samaín o el Día de los Muertos, eso por no hablar del Día de Difuntos (y de los cementerios) que también se celebran y visitan apenas estrenamos noviembre; para celebrar Halloween, más allá de gozar de las fiestas tradicionales, solemos recurrir a los lugares embrujados, a las brujas que un día fueron y sobre todo a los muertos... ¿te atreverías a visitar alguno de los lugares más famosos de España o del mundo por estar, según sus leyendas, embrujados? Nosotros te proponemos siete:

Cementerio de Mondariz

Los cementerios son lugares de visita obligada en los días de Halloween y Difuntos: cuando no los visitamos para presentar nuestros respetos a nuestros muertos lo hacemos para maravillarnos ante la belleza de algunos panteones o para visitar las tumbas de algunos de los personajes más célebres que en el mundo han sido; pero aunque todos los cementerios tienen algo de tristeza, los hay que dan mucho miedo como el Cementerio de Mondariz; se trata de un cementerio gallego del que se supone que sale cada noche la Santa Compaña y no se te ocurra pensar que se trata de una curiosidad divertida y acercarte a buscar esta procesión de muertos la noche de Halloween o cualquier otra, recuerda que la Santa Compaña es una procesión de muertos, sí, pero quien la guía es un vivo que no puede abandonar su puesto al frente de tan tétrica procesión salvo que se lo ceda a otro vivo...

Penal de Ushuaia | Imagen de Albasmalko en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Penal de Ushuaia (o la cárcel del fin del mundo)

El penal de Ushuaia, en Argentina, es hoy un museo pero fue en su día una cárcel y de ahí viene su fama de lugar embrujado: durante la primera mitad del siglo pasado los criminales más sanguinarios y peligrosos de Argentina eran enviados a esta cárcel donde eran sometidos a torturas y obligados a vivir en condiciones infrahumanas; actualmente esta cárcel es un museo que repasa su propia y tétrica historia y hay quien dice que todavía pueden escucharse, en ocasiones, los lamentos de los presos...

Belchite

¿Has oído hablar del pueblo de Belchite? Se trata de un pueblo abandonado de la provincia de Zaragoza ¿y a qué debe su tétrica fama este pueblo? No se trata solo de que sea un pueblo abandonado sino uno con una historia terrible: cuentan las crónicas de la Guerra Civil española que aquí se libró una de las batallas más terribles en la que murieron más de 6.000 personas; el pueblo quedó destruido tras las bombas y fue abandonado pero cuentan quienes se atreven a pasearlo a día de hoy que todavía pueden escucharse los gritos y los llantos de los vecinos que aquí murieron y también el sonido de las bombas.

Belchite | Imagen de MaGrc en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Humberston

Humberston es un pueblo abandonado de Chile, está en el desierto de Atacama y está considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 2005; Humberston no es un pueblo único sino uno de los pueblos que quedaron abandonados cuando disminuyó la demanda de sal, de la sal que se extraía de esta zona de Chile. Ahora bien, no es esta parte de su historia la que convierte a Humberston en un pueblo temible sino otra un poco más cercana en el tiempo: el dictador Pinochet convirtió este pueblo (y otros similares) en campos de concentración donde los detenidos (que no tenían por qué ser delincuentes...) eran encarcelados en condiciones infrahumanas

Ochate

Ochate tiene fama de pueblo maldito, tanto es así que son populares las peregrinaciones de cazadores de fantasmas que llegan hasta este pueblo abandonado entre Miranda del Ebro y Vitoria; dicen que que aquí se suceden los fenómenos extraños que van desde efectos lumínicos hasta ruidos extraños o incendios repentinos, cuentan incluso que una unidad militar completa desapareció aquí o que aquí aterrizó un ovni.

Ochate | Imagen de Basotxerri en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Los infiernos de Beppu

¿Imaginas un lugar de aguas termales con fama de ser el mismísimo infierno? Eso es Beppu, un conjunto de nueve cascadas y ríos termales en los que el agua alcanza tales temperaturas que hay quienes dicen que guardan el mismísimo infierno; además, para completar su terrible fama, sabemos que en la antigüedad eran utilizadas como lugares de tortura y en ellas hubo quienes llegaron a morir abrasados...

El Bosque Hoia Baciu

Nos vamos a Rumanía, a la tierra de Drácula porque allí hay un bosque en el que hay que ser muy valiente para perderse y es que se lo conoce popularmente como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania: dicen que aquí han desaparecido cientos (¡cientos!) de personas, además muchas otras que se han atrevido a visitar la zona han sufrido mareos, náuseas, salpullidos... Y eso no es todo, en este bosque, el de Hoia Baciu, hay una zona, un círculo perfecto, en el que no crece árbol ni planta alguna...

