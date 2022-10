Estos son algunos de los mejores destinos de playa en Europa y en octubre

Octubre es ese mes intermedio en el que soñamos con las playas en las que disfrutamos del verano y con las nieves sobre las que queremos deslizarnos el próximo invierno ¿qué hacer entre tanto? Los planes son infinitos, los amantes del senderismo disfrutan de lo lindo de la montaña este mes, no digamos los que además se dedican a la recolección de níscalos pero ¿y qué puenden hacer quienes no son de medias tintas ni de entretiempo cuando la playa ya no es una opción y la nieve todavía no ha llegado? Pueden hacer que la playa sí sea una opción... y no vamos a proponerte un gran viaje al Caribe, a Maldivas, a Hawái o al verano argentino sino que vamos a quedarnos más cerca, en octubre hay playas europeas que todavía son la mar de disfrutables.

Tenerife | Pixabay

Islas Canarias

Seguro que no te sorprende que empecemos por las Islas Canarias, al fin y al cabo por algo son popularmente conocidas como las islas afortunadas. Tenerife con el Teide como visita obligada, Lanzarote y Fuerteventura famosas por sus espectaculares playas, Gran Canaria con sus paseos litetarios... Sólo hay que elegir isla para darse una última alegría veraniega antes de que el otoño de paso al frío invierno.

Islas griegas | Pixabay

Islas griegas

La temperatura en las islas griegas en el mes de octubre ronda los 25ºC y, lo mejor, es que la temperatura del agua alcanzan los 23ºC; por supuesto no pasarás un calor infernal (¡estamos en octubre!) pero podrás disfrutar de las idílicas islas griegas y sus playas a un precio notablemente más moderado de lo que te costaría hacerlo en pleno mes de julio o agosto ¿dónde ir? Las opciones son tantas como las mismas islas griegas ¿lugares imperdibles? Corfú, Mikonos, Santorini, Rodas, Naxos, Paros...

Malta | Pixabay

Malta

En Malta la temperatura del agua es un poco más fresca que en las islas griegas pero no más de un par de grados, además la temperatura ambiental ronda también los 20ºC y como el archipiélago está menos masificado que en verano, lo disfrutarás el doble. En honor a la verdad cabe reconocer que las de Malta no son las mejores playas del mediterráneo pero, al contrario de lo que sucede con otras playas mediterráneas, sí pueden ser disfrutables en octubre ¿cuáles visitar? Golden Bay y Ghajn Tuffieha Bay en la isla de Malta, Blue Lagoon en la de Comino y Ramla Bay en Gozo.

Croacia | Pixabay

Croacia

De los destinos que incluimos en esta pequeña lista Croacia es el más fresco de todos, aquí la temperatura puede alcanzar los 22ºC y, bajo el sol mediterráneo croata, esa es una temperatura más que suficiente para disfrutar de las playas de Dubrovnik chapuzón incluido (la temperatura del agua es de 21ºC); además, recuerda que el 8 de octubre es fiesta nacional, es el día que el país celebra su independencia. Más allá de la playa ¿te gustan las trufas? Entonces seguro que has oído hablar de las de Istria... Pues octubre el mes de las trufas blancas de Istria, el mejor momento del año para degustarlas.

¿Más destinos recomendables para darnos un último chapuzón sin salir de Europa? Córcega y Sicilia en Italia y también nuestras islas Baleares, eso sin olvidar la costa mediterránea española en especial hacia el sur (Alicante, Murcia, Almería...).

