Estas son las rutas de senderismo más espectaculares de las Islas Baleares

Las Islas Baleares, todas ellas, son famosas como destino de verano; y es que su calidez mediterránea y sus bellísimas costas perladas de calas y playas no pueden ser más atractivas, ahora bien, cuando las temperaturas bajan un poco, el interior de estas islas gana interés especialmente para los amantes del senderismo porque su naturaleza es tan atractiva en la costa como en el interior.

En otoño e incluso el invierno las Islas Baleares son un destino tan de escándalo como en verano pero no por la misma razón, en las estaciones más frías del año son los amantes del turismo activo quienes disfrutarán a lo grande de la naturaleza balear gracias a los senderos, poco transitados, que recorren tanto sus costas como su interior. ¿Y cuáles son las rutas de senderismo más recomendadas para descubrir las Islas Baleares de un modo muy distinto al habitual en verano? Los que vamos a recomendarte a continuación.

No hay isla balear que no tenga su encanto ni sus senderos para descubrirlo y empezamos por el que pasa por ser el más famoso de todos ellos, el Camí de Cavalls en Menorca: se trata de un sendero de 185 kilómetros que bordea toda la isla, como está organizado en 20 etapas de entre 5 y 13 kilómetros cada una, cabe que te resulte fácil elegir el tramo que quieres recorrer para disfrutar de un paisaje realmente espectacular al que no le faltan acantilados ni playas vírgenes, tampoco barrancos ni bosques.

Vistas desde el Camí de Sa Pujada | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares (Gobierno de Islas Baleares)

De Menorca nos vamos a Formentera, un paraíso natural donde los haya que descubrirás recorriendo el Camí de Sa Pujada: esta es una ruta histórica de solo 4 kilómetros que asciende a La Mola; para recorrerlo tendrás que acercarte al encantador pueblo pesquero de Es Caló, cuyo muelle ha sido declarado lugar de interés cultural, pues la ruta que nos ocupa parte de esta localidad. ¿Lo más espectacular de este sendero? Sus vistas y también los viñedos de la Bodega Terramoll junto a los que discurre porque hablamos de una tradición vinícola centenaria (data del S.XIIi).

¿Y en Ibiza? La Ruta de Es Broll de Buscastell: este sendero, como el de Formentera, también es corto, no llega a los 5 kilómetros pero atraviesa una zona de valles y torrentes realmente imperdible; es una sendero rural que nos permite conocer el acuífero más importante de Ibiza, el del Broll, y aunque en primavera, tras las lluvias del invierno, luce más espectacular que nunca, el otoño y el invierno son también épocas perfectas para conocerlo.

Empedrado del Barranco de Biniaraix | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares (Gobierno de Islas Baleares)

Llegamos a la isla grande, a Mallorca, y el camino que ahí te recomendamos está, como seguro imaginas, en la Sierra de Tramontana, es el Barranco de Biniarraix: esta es una ruta histórica especialmente famosa por su empedrado de origen árabe y las obras de ingeniería que descubrirás en ella; empieza en la localidad de Biniaraix y en los 1.932 escalones que la separan del Coll de l’Ofre; el sendero es sencillo pero acumula un desnivel notable lo que lo convierte en el más exigente de los que aquí te recomendamos, eso sí, cuando llegues al final podrás disfrutar, a modo de recompensa, de las espectaculares vistas del embalse de Cúber.