Estas son algunas islas sin coches en las que disfrutar de un verano diferente

¿Eres de los que, cuando llega el verano, lo único que quiere es huir del mundanal ruido? Si es así las islas que te recomendamos a continuación te van a encantar, en ellas por no haber no hay ni coches así que la tranquilidad y el silencio están asegurados, además en algunas incluso la conexión a internet está limitada para que tu experiencia desconectada sea perfecta si eso es realmente lo que buscas.

Islas Cíes, en las Rías Bajas gallegas

Islas Cíes | Pixabay

No es necesario viajar al extranjero para visitar islas sin coches, basta con acercarse a las Rías Bajas gallegas para perderse en las las Islas Cíes, unas islas que son parque nacional y en las que podrás disfrutar de playas vírgenes. Algunas cosas que necesitas saber: la primera es que el alojamiento aquí será en camping y es necesario reservar previamente y la segunda es que la conexión a internet es prácticamente nula.

Isla de Hydra, en Grecia

Isla de Hydra | Pixabay

En esta isla griega está prohibido el uso de coches y motos, quienes la visitan la recorren a pie o en burro; es fácil llegar hasta aquí porque hay ferry desde Atenas, la buena conexión no es solo de transporte, también de internet lo que no resta encanto, elegancia y tranquilidad a esta isla; en cuanto al alojamiento, no será necesario que acampes, hay una interesante oferta de casas tradicionales.

Isla de Porquerolles, en la Costa Azul francesa

Porquerolles | Pixabay

Porquerolles es una isla en la que vivir un auténtico verano azul porque se recorre a pie o en bicicleta, el acceso a vehículos motorizados está restringido; a esta isla se llega con facilidad desde diferentes puntos de la Costa Azul, la conexión internet también es buena y podrás alojarte tanto en pequeños hoteles como en campings.

Isla de Sark, en las británicas Islas del Canal

Isla de Sark | Pixabay

Esta isla perfecta para los amantes del turismo rural y para quienes, en verano, quieren alejarse del calor propio del Mediterráneo en esa época del año; no hay coches y la conexión a internet también está limitada (aunque es funcional); en cuanto al alojamiento, podrás elegir entre diferentes hoteles con encanto o los clásicos bed & breakfast británicos.

Isla de Juist, en Alemania

Isla de Juist | Pixabay

La isla de Juist, en Alemania, está más aislada que las anteriores, su ambiente es muy tranquilo y sus alojamientos están pensados para quienes buscan esa tranquilidad y la posibilidad de descansar a placer; se puede acceder a internet pero de forma limitada ¿y qué harás entonces además de aprovechar para descansar, desconectar y leer? Practicar el senderismo en un entorno natural protegido y también pasear por la playa.

Isla Holbox, en el Caribe mexicano

Isla de Holbox | Pixabay

Si buscas un verano cálido y tranquilo, con ambiente caribeño, cócteles dulces y alojamientos tipo resort, eco-lodge o los clásicos hoteles boutique, isla Holbox puede ser un magnífico destino; es una isla cómoda para viajar, con buena conexión a internet en la mayor parte de sus rincones y el ambiente es tranquilo, aunque no por ello menos caribeño…

Isla de Mackinac en Michigan, Estados Unidos

Isla de Mackinac | Pixabay

Cerramos nuestra lista con la que es, probablemente, la isla más peculiar de todas y es que es una isla de estilo victoriano en la que te moverás incluso en carruajes de caballos, es una isla muy tradicional pero con buena conexión a internet y los alojamientos están a la altura del encanto tradicional de la isla, son hoteles históricos aunque también hay resorts.