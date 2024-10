Estas son algunas de las escaleras más imponentes del mundo ¿te atreverías a subirlas?

Las escaleras son todo un invento; es verdad que en la actualidad buscamos el modo de salvarlas con ascensores, rampas, haciéndolas mecánicas... pero lo cierto es que por mucho que las hayan evolucionado y mejorado a lo largo ancho de la historia, las escaleras no han caído en la obsolescencia como otras tipo de inventos humanos; y no solo no están obsoleta sino que siguen resultándonos la mar de atractivas (aunque igual cuando nos ponemos a subirlas nos van gustando menos); ¿quién que haya visitado Roma no se ha hecho la foto en la escalinata de la Plaza de España o en la escalera de caracol de El Vaticano? ¿Quién que haya estado en Euskadi no ha querido hacerse una foto en la escalera del Via Crucis en Bermeo?

Hay escaleras famosas por su longitud, por su antigüedad, por su número de escalones, por la altura que salvan (las más empinadas), por el material del que están hechas, por su peligrosidad... y todas nos regalan experiencias inolvidables si nos animamos a subirlas; dicho esto, a continuación te recomendamos algunas escaleras especialmente famosas por una u otra razón (que iremos desvelando, por supuesto):

Muralla china | Pixabay

La escalera del funicular del Monte Niesen, en Suiza, pasa por ser la escalera más larga del mundo con sus más de 11.600 escalones y celebra anualmente el popular Niesen Run para subirla, ahora bien, ten en cuenta que la subida, especialmente en los últimos tramos, es complicado (por no decir arriesgado…) ¿por qué? Este dato lo explica: la escalera tiene apenas 3 kilómetros y medio de largo, que no parece mucho, pero es que salva un desnivel de 1.669 metros…

¿Más escaleras que cuentan sus escalones por miles? Las hay: la de la Gran Muralla de China que superan, de largo, lo 5000; la escalera de Oahu, en Hawaii, con sus casi 4.000 escalones; la escalera que construyeron los maestros incas en el Machu Picchu, que tiene más de 3.000 escalones; la escalera Del Pozo de Chand Baori, en la localidad de Abhaneri (India) con sus 3.500 escalones; o la escalera de la fortaleza Sigiriya, en Sri Lanka (unos 1.200 escalones).

Escalera de Bueren, Lieja | Imagen cortesía de Turismo de Lieja

Si seguimos buscando escaleras largas encontraremos una realmente espectacular en Noruega, es la escalera de madera más larga del mundo y cuenta con más de 4.400 escalones ¿te atreverías a subirlas? Están hechas para eso, para que las subas tranquilamente aunque crujan bajo tus pies y permitiéndote pequeños descansos en las plataformas laterales construidas precisamente para eso (a ver quien sube más e 4.400 escalones del tirón…).

La escalera con mayor pendiente de Europa es la de la montaña de Bueren, en la ciudad belga de Lieja; nos ofrece 374 escalones que, sin ser pocos, están lejos de los miles de escalones de la escalera del funicular del Monte Niesen, ahora bien, la escalera de la montaña de Bueren es terriblemente empinada, es más, pasa por ser la que tiene más pendiente de todas las escaleras que podemos subir y bajar en Europa.

The Vessel | Pixabay

Claro que no todas las escaleras famosas lo son por ser largas, empinadas o peligrosas, algunas lo son por otras razones: hay en la localidad ucraniana de Odessa unas escaleras conocidas como 'escaleras de cine' porque deben su fama a ser precisamente eso, unas escaleras de cine, las vinos en la película 'El acorazado Potenkim'; otra escalera famosa y relacionada con el cine (con Harry Potter concretamente) es la de la librería Lello de Oporto; la escalera de Bom Jesus do Monte en Braga, que es un Via Crucis con sus capillas; cerramos nuestro repaso con una escalera muy moderna, la de The Vessel, en Hundson Yards (en Nueva York), con sus plataformas para disfrutar de las vistas.