Las escaleras más bonitas de Madrid vuelven a abrir sus puertas al público en septiembre

Septiembre ya ha comenzado y como no podía ser de otra forma, en Madrid siempre hay multitud de planes para hacer tras la vuelta del verano. Recientemente te contábamos que el próximo 14 de septiembre comienza las visitas guiadas de "¡Bienvenidos a Palacio!".

Y ahora, las escaleras más bonitas de Madrid vuelven a abrir sus puertas al público y seguro que ya son muchas las personas que tienen pensado hacer cola para verlas. Se trata de la famosa escalera monumental del Cuartel General de la Armada del Museo Naval.

Cerraron el pasado mes de julio y este martes 2 de septiembre volverán a abrir para que puedas visitarlas. Además, al mismo tiempo abrirán un acceso temporal a nuestras instalaciones por la calle Montalbán nº2.

La escalera monumental del Cuartel General de la Armada fue construida en 1928 y es una de las escaleras más espectaculares de la arquitectura madrileña. El edificio del Paseo del Prado fue proyectado por los arquitectos José de Espelius y Francisco Javier de Luque, donde se ubica el museo desde 1931.

Construida en mármol de Carrara de tonos beis y marrón. El primer tramo está enmarcado por sólidas barandillas, rematadas por tres pináculos piramidales en cada uno de sus lados. Los dos inferiores están flanqueados por reproducciones de fanales de popa de antiguos navíos.

La escalera desemboca en un descansillo desde el que se desdobla a 180 grados en otros dos tramos que acceden a la segunda planta. Por encima del arco que enmarca su inicio se conserva también un friso en altorrelieve con una escena clásica que procede del palacio de Godoy.

Al igual que los dos patios interiores del Museo Naval, la escalera está cubierta por una vidriera realizada por la empresa Maumejean, establecida en España a finales del siglo XIX. La cristalera se compone de quince cuadrados de color blanco con grecas verde esmeralda en la que aparece Neptuno junto a caballitos de mar y una pareja de sirenas. Entre cada una de estas figuras se sitúan los escudos de los antiguos reinos de España.

La entrada al Museo Naval es gratuita y la escalera podrá verse todos los fines de semana y festivos del año de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 y forma parte de la visita guiada abierta que el museo ofrece todos los sábados y domingos a las 11:30.