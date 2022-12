Quito también es una ciudad para comérsela

La capital de Ecuador quiere presentarse ante el mundo como una ciudad para comérsela y no sólo porque la tradición gastronómica de Ecuador sea rica sino porque, como toda gran capital, quiere desarrollar su propuesta gastronómica tanto local como internacional y eso es exactamente lo que están haciendo con el plan QuitoNómika que acaban de presentar.

La cocina quiteña, que fusiona recetas y sabores ancestrales con otros de gustos más modernos, es la gran protagonista de la oferta gastronómica de Quito ¿y a qué sabe? Sabe a platos como el hornado con mote, arroz llanero, vaca vieja o ceviche entre otros deliciosos sabores como el del cacao ecuatoriano.

Hornado | Imagen cortesía de Turismo de Quito

¿Te sorprende que hablemos de gastronomía quiteña y no ecuatoriana? Hay una razón para ello: indudablemente la cocina quiteña es de tradición ecuatoriana, faltaría más, pero tiene matices tan propios, tan particulares, que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que tiene identidad propia; esto se debe fundamentalmente a dos razones, la primera es que Quito ha conservado platos antiquísimos en su recetario y la segunda es que esos platos se han fusionado en cierta medida con otras tradiciones gastronómicas ya no de Ecuador sino de otras partes del mundo, el resultado es… la cocina quiteña, una cocina a la que no le faltan los postres dulces (dulce de leche, dulce de tomate de árbol, dulce de babao, o dulce de guayaba e incluso de higos, también prístinos, buñuelos, arroz de leche…).

Morocho | Imagen cortesía de Turismo de Quito

¿La mejor noticia del plan QuitoNómika? Es una noticia que nos toca muy de cerca porque podremos incluso degustar la cocina quiteña sin salir de Madrid… Y es que Quito estará presente en Madrid Fusión el próximo mes de enero en la que es una de las citas gastronómicas más influyentes del mundo; ya tenemos una razón más para no perdernos Madrid Fusión del 23 al 25 de enero en Ifema-Madrid.