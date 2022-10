Cuando organizamos un viaje hay aspectos que escapan a nuestro control, detalles en los que ni siquiera pensamos como ¿es el aeropuerto en el que aterrizaré uno de los buenos o no lo es? No digamos ya si hablamos del aeropuerto de salida... Pero lo cierto es que si bien no vamos a elegir destino en función del aeropuerto ni vamos a complicarnos la vida saliendo desde un aeropuerto lejano tiendo uno cerca de nuestro lugar de residencia si no es estrictamente necesarios, ahora bien, sí es importante que sepamos cómo son los aeropuertos que visitaremos tanto como aeropuerto de salida, de llegada o para hacer escala ¿por qué? Porque así sabremos lo que nos vamos a encontrar y actuaremos en consecuencia, por ejemplo, si sabemos que aterrizaremos en el mejor aeropuerto de toda Latinoamérica y el Caribe no saldremos corriendo de él nada más aterrizar, querremos empezar a disfrutar de nuestro destino allí mismo, en el aeropuerto.

¿Sabes cuál es el mejor aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe? Seguro que te va a sorprender porque no es el más grande ni el que más tráfico tiene de la zona, de hecho ni tan siquiera es el más grande de Costa Rica (ahí va la primera pista...) sino el segundo y está en la provincia de Guanacaste. Hablamos del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós (el aeropuerto de Guanacaste).

Aeropuerto de Guanacaste | Imagen de Spikezz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Ha sido el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) quien ha otorgado al aeropuerto de Guanacaste el premio al Mejor Aeropuerto de Latinomaérica y el Caribe en la categoría de aeropuertos con menos de dos millones de pasajeros, ha sido en la ceremonia de entrega de los Airport Service Quality Awards celebrada hace unos días en la ciudad polaca de Cracovia.

Es el cuarto año consecutivo que el aeropuerto de Guanacaste se hace con este galardón, un reconocimiento en el que han influido positivamente las medidas sanitarias tomadas en el aeropuerto durante la pandemia, medidas que han sido también bien valoradas por la organización de los premios puesto que el aeropuerto de Guanacaste ha obtenido también el segundo premio en la categoría de Mejores Medidas Sanitarias de su región.

Pero ¿qué significa que un aeropuerto como éste sea reconocido como el mejor del mundo de su clase para los viajeros? Lo significa todo porque supone que es la experiencia de los viajeros la que se pone en el centro de las operativas aeroportuarias, es decir, el de Guanacaste es un aeropuerto en el que se piensa en primer lugar en los viajeros, en su comodidad, a la hora de viajar, de ahí que sean los propios viajeros quienes lo valoren tan positivamente.

Además, estamos en Costa Rica y vivir el país de la Pura Vida desde el momento en que aterrizas en su territorio es una experiencia magnífica, una experiencia que disfrutarás si aterrizas en el segundo aeródromo más importante de Costa Rica y sexto de Centroamérica por número de pasajeros, un aeropuerto que en el verano de 2021 ya había recuperado prácticamente el 100% de la actividad respecto a 2019 (antes de la pandemia) ¿la razón de tan rápida recuperación? Que este aeropuerto no sólo gusta a los viajeros, también a las aerolíneas que tras la reapertura tras la pandemia recuperaron no sólo los vuelos que operaban antes de ella sino que incrementaron su frecuencia.

¿Te interesa aterrizar en Guanacaste si viajas a Costa Rica? Si quieres disfrutar de las playas del Pacífico de la zona norte del país, sin duda, están a menos de quince kilómetros del aeropuerto... Eso sí, ten en cuenta que no hay vuelo directo desde España a este aeropuerto pero si viajas desde otras ciudades tanto europeas (Londres, Zurich o Ámsterdam, por ejemplo) o americanas (Toronto, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Montreal, ciudad de Panamá...), sí; dicho de otro modo, no es el aeropuerto de cuyos servicios disfrutarás en un viaje directo de España a Costa Rica pero sí podrás gozar de ellos si el tuyo es un gran viaje con más de un destino, no digamos ya si vives aunque sea temporalmente(por estudios o trabajo, por ejemplo) en ciudades cercanas a aeropuertos con vuelos directos al de Guanacaste como las que hemos enumerado (¡entre otras!)..

