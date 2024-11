Durbuy, la ciudad más pequeña del mundo, también celebra la Navidad

En Bélgica, en particular en la región de Valonia, si algo no falta en esta época son mercadillos de Navidad, es verdad que al de Lieja le precede su fama porque es el más grande de todo el país, ahora bien, el de Durbuy tiene un encanto muy especial, el mismo que la propia ciudad que pasa por ser la más pequeña del mundo (y no, su mercado de Navidad no es el más pequeño del mundo cabe en cambio que sí sea el más encantador).

Entre el 22 de noviembre y el 5 de enero Durby se convierte en una pequeña ciudad de Navidad que nos ofrece, en el corazón de su casco histórico, un precioso mercado de Navidad en el que comprar regalos artesanales o nuevos elementos decorativos para tu árbol de Navidad o incluso para tu mesa de Nochebuena o Nochevieja; son más de un centenar los puestos que se instalan alrededor del parque Roi Baudoin y del Anticlinal ¿horario? Los viernes de 4 a 11 y media de la noche, sábados y domingos de 11 de la mañana a 11 y media de la noche, además entre el 20 de diciembre y el 5 de enero abren todos los días; también se instala una pista de patinaje que hará las delicias de los más pequeños (y también de los más mayores).

Lieja en Navidad | Imagen de JP Remy, cortesía de Turismo de Valonia

Por supuesto si llegas hasta Durbuy será imposible que no quieras aprovechar el viaje (ya que te subes a un avión…) para descubrir también el mercado de Navidad más grande de Bélgica y uno de los más espectaculares de Europa que es el de Lieja, una ciudad que celebra también estas fechas por todo lo alto, al fin y al cabo Lieja está a tan solo 46 kilómetros de Durbuy.

¿Y cómo es el Mercado de Navidad de Lieja? Se inaugura el 29 de noviembre y cierra sus puestos el 30 de diciembre y cuenta con más de 200 casetas que componen uno de los mercados de Navidad más antiguos del país (hay quien dice incluso que es el más antiguo); una de las cosas que mas te gustará del mercado de Lieja son sus puestos gastronómicos: boulets Liégeois, gofres de Lieja, el licor tradicional peket… Eso además de pistas de trineo y de patinaje y animación musical ¡una fiesta!.