Paseamos Valonia entera y descubrimos sus rincones más bellos

Recorrer Valonia no sólo es un placer por su patrimonio histórico y natural sino también porque resulta realmente fácil hacerlo: cuenta con una buena red de tren y no pocos kilómetros d senderos y carriles perfectamente señalizados para ir de un atractivo turístico a otro sin necesidad de plantearse alquilar un coche o llamar un taxi ¿y cuáles son, precisamente, los atractivos valones que no debes perderte? A continuación te recomendamos algunos:

Empezamos por Namur, que es además la capital de Valonia, y desde donde puede llegar a Dinant gozando de un plácido viaje en tren de apenas media hora; además hay caminos peatonales y carriles bici bien señalizados para que puedas recorrer la distancia entre ambas ciudades en bicicleta o a pie; la ruta es de 49 kilómetros (de ahí que sólo caminando sea tal vez demasiado para un solo día pero no si haces buen uso de la bicicleta y no digamos ya del tren); en bicicleta el trayecto es, aproximadamente, de una hora y media.

Namur | Pixabay

¿Qué puedes visitar camino de Dinant desde Namur? Los Jardines d’Annevoie, las deresinas de Molignée.

Otra ruta que también recorrerás en Valonia y en apenas media hora si lo haces en tren es la que va de Mons a Tournai; son 59 kilómetros que se pueden recorrer también caminando o en bicicleta aunque no en un día porque al hacerlo así, por caminos peatonales, senderos y carriles bici, los 59 kilómetros se convierten en 78, eso sí, cruzando un paraje de una belleza imponente, la región de Le Borinage.

Mons | Pixabay

¿Que ver en la ruta que une Mons y Tournai? El Castillo de Beloeil, la Colegiata Saint.Waudru, la villa de Bernissart y por supuesto los famosos campanarios tanto de Mons como de Tournai, consideramos ambos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Nuestra tercera ruta es la que une Marloie y Lieja, recorrerla en tren no te llevará mucho más de una hora pero, si lo haces en bicicleta o a pie, descubrirás un entorno espectacular: Durbuy, que es la ciudad más pequeña del mundo, está a medio camino entre ambas ciudades; resérvate, eso sí, tiempo para visitar la conocida como ‘Ciudad Ardiente’ y es que Lieja da para mucho.

Lieja | Pixabay

¿Qué no te puedes perder de Lieja? El Palacio de los Príncipes Obispos y el Real Teatro de Valonia, la estación de tren de Guillemins que es obra y arte De Santiago Calatrava para empezar; pero ten en cuenta que la ciudad cuenta con más de 440 edificios protegidos, 20 museos y es conocida también como la ciudad de los 100 campanarios…