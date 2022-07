Dubái luce 13 Estrellas Michelin

Dado que Dubái es el destino de lujo por excelencia, su gastronomía no podía permanecer ajena a las míticas Estrellas Michelin y, según la célebre guía gastronómica francesa para Dubái en 2022, luce nada menos que doce repartidas en 11 restaurantes: 9 con una Estrella Michelin y 2 con dos Estrellas Michelin cada uno; a estos importantes reconocimientos hay que añadir 14 restaurantes destacados con el reconocimiento Bib Gourmand y hasta un total de 69 incluidos en la guía cuya oferta gastronómica abarca 21 tipos de cocina diferentes. Además Dubái tampoco es ajeno al más joven de los reconocimientos que entrega la Guía Michelin, la Estrella Verde Michelin y un restaurante luce esta estrella sostenible.

Tarta de Fresa en STAY. Dos Estrellas Michelin | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Los mejores restaurantes de Dubái, al menos los mejores según la Guía Michelin, son estos dos: Il Ristorante - Niko Romito, que ofrece una propuesta de moderna cocina italiana en la que mandan la pasta y el pescado preparados con ingredientes de alta calidad traídos expresamente de Italia para la preparación de sus deliciosas recetas; STAY by Yannick Alléno, que ofrece uan sofisticada propuesta de cocina francesa en una d elas ubicaciones más icónicas de Dubái, en The Palm. Estos dos restaurantes son los reyes gastronómicos de Dubái pero no están solos, les acompañan nada menos que 9 restaurantes que lucen una luminosa Estrella Michelin.

Wagyu Beef Puff. Hakkasan. Una Estrella Michelin | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Entre los 9 restaurantes con una Estrella Michelin algunos destacan especialmente: Armani Ristorante en el Burj Khalifa, cocina italiana de alta costura; Torno Subito en el W Hotel en The Palm, su propuesta gastronómica es también italiana y la firma uno de los mejores chefs del mundo, Massimo Botura; la Tasca by José Avillez en Dubái es el primer restaurante internacional de este famoso chef portugués; de la cocina italiana y portuguesa pasamos a la francesa en el Al Muntaha, en lo alto del Burj al Arab; seguro que a estas alturas estás echando el falta propuestas asiáticas, son estas: Hakkasan en el Hotel Atlantis sirve ricos platos chinos tamizados por las formas de la alta cocina, Höseki en el Hotel Bulgari que sirve una propuesta omakase, Trèsind Studio que sirve platos preparados con hierbas y flores cultivadas en la azotea del restaurante como el pulao de colmenillas con dashi de té de Assam o el dumpling de pollo tandoori.

TASCA by José Avillez. Una Estrella Michelin | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Dos restaurantes más con una Estrella Michelin: Ossiano en el sótano del Hotel Atlantis cuyo menú es esencialmente de cocina creativa y 11 Woodfire, un restaurante con una rica carta de carnes asadas, mariscos y verduras.

No vamos a repasar todos y cada uno d elos restaurantes Bib Gourmand pero no podemos dejar de mentar al restaurante con la Estrella Michelin 14 de Dubái (la que rompe el maleficio de las 13... o 12+1), es Lowe, un restaurante en el que prácticamente todos los ingredientes son de origen local y de cercanía además de tratarse de un restaurante que busca el desperdicio cero y, en línea con esto, ofrecen cenas Waste NOT preparadas con ingredientes sobrantes de otros días.

