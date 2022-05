Estos son algunos de los secretos mejor guardados de Dubái

A Dubái le ha salido competencia en lo que a grandes viajes del lujo por el lujo se refiere, Qatar, pero lo cierto es que la ciudad del lujo por excelencia no deja de sorprendernos, ahora lo hace desvelando algunos de los lugares y experiencias que no suelen aparecer como visitas obligadas pero que nos maravillarán tanto como los lugares más famosos de Dubái.

No vamos a hablarte de cenas de alta cocina ni de restaurantes ecológicos, tampoco de la posibilidad de acampar en el desierto, ni tan siquiera de Old Dubai que sigue latiendo junto a los espectaculares y modernos edificios del Dubái que conocemos y visitamos sino de otras experiencias todavía más desconocidas... ¿sabías que en Dubái hay un lugar en el que podrás diseñar tu propio anillo de oro? (un anillo de pedida, un par de alianzas...) ¿y que en Dubái se puede esquiar, nadar en la piscina más profunda del mundo o viajar al futuro?

Zoco del Oro | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Gold and Diamond Park

No puedes marcharte de Dubái sin visitar su Zoco del Oro porque es uno de los mercados tradicionales más antiguos del emirato y porque podrás diseñar tu propio anillo de oro ( y quien dice oro dice oro y diamantes... todo dependerá de tu presupuesto). Es verdad que comprar, no digamos ya diseñar tu propia joya, no será una experiencia barata... pero visitar el Zoco del Oro es gratis y una experiencia igualmente inolvidable.

Ski Dubái | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Ski Dubai

Ski Dubai es un lugar creado a la medida de los amantes del invierno y sus deportes, se trata deun complejo cubierto que cuenta con cincos pistas de esquí de diferentes niveles de dificultad; aquí se puede disfrutar del esquí, el snowboard, toboganes, tirolinas... e incluso de encuentros con pingüinos (en el cálido y lujoso Dubái, sí, ese lugar del mundo en el que todo parece posible).

Deep Dive Dubai | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Deep Dive Dubai

En Dubái acostumbran a hacer realidad lo imposible y batir récords, lo hacen de nuevo con esta piscina que es la más profunda del mundo; tiene 14 millones de litros de agua y no hay amante del buceo que no quiera lanzarse a ella porque esconde en sus aguas toda una ciudad submarina; se trata de una experiencia apta para todos los buceadores sea cual sea su nivel e incluso para quienes no han buceado nunca porque aquí se organizan también cursos de buceo para principiantes.

Museo del Futuro | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

El Museo del Futuro

Este es el único museo del mundo (ahí sigue Dubái con sus récords y toques exclusivos) dedicado exclusivamente al futuro. El edificio que ocupa este museo es en sí mismo una maravilla arquitectónica y nos permite adentrarnos en lo que el futuro podría ser a todos los niveles (bioingeniería, bienestar, salud... e incluso aspectos relativos al espacio exterior).

