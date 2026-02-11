Paraty, uno de los lugares con más encanto y belleza de todo Brasil

Paraty era, allá por los siglos XVII y XVIII uno de los principales puertos del oro y su casco histórico colonial es de los mejor conservados de todo Brasil, por eso fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2019; esta localidad es famosa por sus calles empedradas, sus casas blancas y ventanas de colores vivos, sus iglesias de estilo colonial y sencillo, por la ausencia de coches en el casco histórico y muy especialmente porque algunas de esas calles se inundan cuando sube la marea, de ahí su particular diseño.

Además, en ese casco histórico tan sugerente, la ciudad alimenta una vida cultural muy rica que resulta fácil de descubrir a través de los talleres de arte locales, de los espacios con música en vivo, de la artesanía loca, de la gastronomía creativa local o de su Festival Literario Internacional; el ambiente en Paraty es bohemio, relajado, cultural…

Claro que Paraty no es solo patrimonio histórico y cultural, también es naturaleza y es que la ciudad está rodeada por más de 60 islas, playas de aguas tranquilas, selva atlántica salpicada de cascadas y atravesada por senderos… Es un espacio natural de escándalo que se disfruta de manera especial si se recorre en barco (particularmente en goleta).

Paraty | Pixabay

¿Y cuál es el mejor momento del año para visitar Paraty? Paraty es siempre una buena idea así que dependerá de cómo te lleves con las lluvias y el calor que elijas una época del año u otra:

Durante el verano brasileño, de diciembre a marzo, el calor es intenso pero también suele llover (lluvias tropicales), es en todo caso el momento ideal para los amantes de la playa; de abril a junio las temperaturas bajan ligeramente y llueve menos.

De junio a agosto, invierno en Brasil, las temperaturas bajan un poco más pero las mínimas no van más allá e los 18ºC y es una época muy seca, perfecta para los amantes del senderismo; septiembre y noviembre por su parte son algo así como un equilibrio perfecto: llueve poco, las temperaturas son agradables (por encima de los 25ºC y sin llegar a los 30º) y además es temporada baja por lo que hay menos turistas y los precios son más ajustados.

Paraty | Pixabay

Historia portuguesa, selva y senderismo, mar y playa, rutas en barco… Paraty es un destino con mucho encanto y menos caótico que otras localidades brasileñas como Río de Janeiro.